V Novem mestu merilnik napačno prikazal milijardno okrepljeno sevanje

Takšna odčitana vrednost je sicer 'popolnoma nesmiselna', saj jo ni mogoče doseči niti v jedrskih reaktorjih, sam merilnik pa tudi ni zmožen izmeriti tako visokih vrednosti, so pojasnili.

Po pregledu in analizi prispelih podatkov so ugotovili, da gre za napako programske opreme v merilniku, ki beleži podatke in jih posreduje upravi.

Po tem enkratnem dogodku merilnik spet deluje normalno. V najkrajšem možnem času ga bodo zamenjali in skupaj s proizvajalci skušali ugotoviti vzrok napake, je še sporočila uprava za jedrsko varnost.