Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Napadel redarja in ga poškropil s solzivcem

Novo mesto, 14. 05. 2026 14.53 pred 1 uro 2 min branja 64

Avtor:
STA M.S.
Mestni redar

V Novem mestu se je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška zgodil napad na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z Mestne občine Novo mesto. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi s solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice.

Na mestni občini pa so navedli, da sta pri postopku, ki je potekal v skladu z veljavnimi pravili in predpisi, sodelovala redarja Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Med izvajanjem nalog se je prebivalec romskega naselja nasilno odzval in enega od redarjev poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca.

Novomeški župan Gregor Macedoni je po dogodku nemudoma stopil v stik s predstavniki policije in okrožnega državnega tožilstva. Ob tem je jasno poudaril pričakovanje, da bodo glede na težo napada na uradno osebo pri opravljanju dolžnosti primer obravnavali z vso resnostjo. Takšna dejanja so po njegovem mnenju namreč nedopustna in zahtevajo odločen, hiter in učinkovit odziv pristojnih organov pregona.

"Napad na uradno osebo, ki opravlja svoje delo v javnem interesu, ni le napad na posameznika, temveč na pravni red in varnost vseh občanov. Pričakujem, da bosta policija in tožilstvo ukrepala odločno ter jasno pokazala, da za tovrstno nasilje v naši družbi ni prostora," je ob ponovnem nasilnem dogodku v njihovi občini poudaril župan.

Na mestni občini so ob tem izpostavili, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. Enaka pravila za vse so temelj pravične in varne družbe ter pogoj za sobivanje, ki temelji na spoštovanju, odgovornosti in medsebojnem zaupanju, so zapisali. Poudarili so, da obsojajo vsakršno nasilje ter izražajo podporo poškodovanemu redarju in vsem zaposlenim, ki vsakodnevno skrbijo za red in varnost v skupnosti.

Vprašanja glede incidenta smo naslovili tudi na PU Novo mesto. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. 

redar novo mesto napad

Inšpekcija: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen

Dravske elektrarne zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica

24ur.com Pred nakupovalnim centrom moškega napadel s solzivcem
24ur.com Po napadu v celjski bolnišnici poostrujejo varovanje
24ur.com Med ropom udarila zaposleno, med begom še moškega
24ur.com Moški z mečem zabodel več oseb, umrl najstnik
24ur.com Močno pijan s kamni nad reševalce, policistko vlekel za lase
24ur.com Grožnje s pištolo v zagrebški bolnišnici, bolniki skakali skozi okna
24ur.com Na Ptuju napadel policista
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI64

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
14. 05. 2026 16.31
Druga plat medalje pa pravi, da se je redar žaljivo vedel do Roma. Torej ni vse čno- belo.
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
14. 05. 2026 16.27
Azra je že 1981 pela 'Samo nemoj, nemoj po glavi druže plavi' 🤪
Odgovori
0 0
lokson
14. 05. 2026 16.24
Amnesty, pa pošilja v svet pravljice o segregaciji tega problematičnega dela prebivalstva. Isto kot v Evropi, "ubogi" pripadniki religije miru.
Odgovori
0 0
Fourty Six
14. 05. 2026 16.17
Naženite vse skupaj, tako, kot so storili v Ambrusu.
Odgovori
+4
4 0
Yon Dan
14. 05. 2026 16.13
V Dobrunjah so za take zgradili hotel. Kvaliteta nastanitve 10x boljša, kot za poštene, delovne, hudo bolne v UKC.
Odgovori
+9
9 0
PetindvajsetUR
14. 05. 2026 16.11
No, bo Ivan zdej to porihtu. Sam da najprej bogatim odpise davke, pa zdravstvo razkosa.....pol se pa loti tega.
Odgovori
-5
1 6
mayda2
14. 05. 2026 16.15
povezovalni vaterpolist se bo na poti v Moskvo ustavil u Novem mestu in uredil zadevo, tako kot le on zna ...
Odgovori
-1
1 2
Zedd
14. 05. 2026 16.10
Na ulice spet in pa pred parlament!!
Odgovori
+5
5 0
špaget
14. 05. 2026 16.10
Kakšna integracija neki? Zakaj ste obsedeni z rehabilitiranjem kriminalcev? Taki ljudje ne spadajo v družbo, se ne trudijo izboljšat, ker jim ni v interesu. In jim ne bo nič pomagalo, če ga v nedogled pošiljate v zapor, na delavnice, k psihiatru. 99% ljudi mora prenašat tisti 1 problematičen %, zakaj? Enkrat bo počilo, in bo prišel na oblast en tak avtokrat, da mu brkati slikar ne bo do kolen.
Odgovori
+6
6 0
Zedd
14. 05. 2026 16.13
+++++ 👏
Odgovori
+2
2 0
AleksanderS
14. 05. 2026 16.07
Moški v Novem mestu napadel in s solzivcem poškropil redarja - in potem tam dol volijo za leve stranke .... pa razumi če mores
Odgovori
+6
7 1
GrizzlyMravlja
14. 05. 2026 16.06
citizens on patrol kot iz policijske akademije🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
JanezAn
14. 05. 2026 16.02
Borka za ustavne pravice je pa dosegla zadržanje nadaljnjega izvajanja šutarjevega zakona, s tem se je ponovno razbohotila anarhija in brezobraznost številnih romov. Ko so se začele stvari že precej izboljševati glede romske problematike je bistroumna borka za ustavne pravice dosegla, da so številni nepridipravi ponovno dobili krila - saj nam nič ne morete, mi lahko delamo ponovno kar hočemo.
Odgovori
+12
12 0
Yon Dan
14. 05. 2026 16.20
Tudinmediji jim dajejo krila, prikrivajo resnico.
Odgovori
0 0
Svetec 2021
14. 05. 2026 15.55
Zdaj ko bo desna stran bo Mahnič naredil red boste videli 🤣🤣🤣😂😂😂😂
Odgovori
-4
6 10
slim386
14. 05. 2026 15.55
Občani v akciji
Odgovori
+6
6 0
EU Dig. Cenzura
14. 05. 2026 15.49
PRAVILNO, ker to je polnjenje občinske blagajne. Če bi se šlo za varnost ljudi bi naredili npr. LEŽEČE POLICAJE!!! pa je enkratni strošek, ljudje ne morejo divjat, pa še v žeu jim ostane denar, katerega sedaj pobira občina. in btw denar od kazni in parkiranja itd je od OBČANOV in ne od občine da si da potem delijo.
Odgovori
-8
1 9
Luka40
14. 05. 2026 15.56
Če se nisi sposoben voziti po omejitvah naj ti čim prej vse poberejo!
Odgovori
+6
7 1
OmniLiberalec42
14. 05. 2026 16.06
Če nisi sposoben vozit nad omejitvijo raje izberi kolo.
Odgovori
-2
1 3
gggg1
14. 05. 2026 16.08
@omni: ce nisi sposoben voziti po omejitvah, prodaj avto in vrni vozniški izpit.
Odgovori
+3
3 0
Vzorčen primer
14. 05. 2026 15.49
Vse je pod kontrolo brez skrbi.
Odgovori
-3
0 3
matko74
14. 05. 2026 15.46
Kaj nuca, pantakan
Odgovori
+3
3 0
bu?e24 1
14. 05. 2026 15.44
Kva se sekerate zdej vas bo izrael zaperu direktno prek janeza če boš reku bobu bob
Odgovori
-8
2 10
metalika
14. 05. 2026 15.44
Zastonj ga verjetno ni..
Odgovori
-5
4 9
Groucho Marx
14. 05. 2026 16.03
Ne, 'zastonj' tudi niso umorili Aleša, pa pretepali kmetov, 'zastonj' tudi ne pokradejo poljskih pridelkov, niti ne bakrenih žlebov.... Nič ni 'zastonj'.
Odgovori
+5
5 0
Pig Brother
14. 05. 2026 15.44
Ustavna pravica česa, da delaš probleme? To je ustavna pravica? Če oni ne vzamejo nekomu ki dela probleme socialne pomoči, potem s tem podpirajo nasilje..Zakaj...preprosta logika...nekdo ki ma voljo in energijo napadat ljudi, ma tud energijo za delat. Torej delaj ali boš lačen...
Odgovori
+13
14 1
Luka40
14. 05. 2026 15.43
Kaj nuca Šutarjev zakon, če ga ne izvajajo....
Odgovori
+13
14 1
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713