V Novem mestu opazili in posneli volka

Stevan Bubnjević je v sredo okoli 6. ure zjutraj na poti v službo zagledal volka. "Mi smo ravno čakali na semaforju, ko smo ga zagledali. Šel je čez cesto, nato pa proti nam," razlaga in pove, da so imeli srečo, da so ga uspeli tudi posneti.

Pravi, da se mu je prvič zgodilo, da bi kjerkoli v okoli Novega mesta videl volka, tudi da bi volka naletel kdo drug, ni slišal. Žival se mu sicer na videz ni zdela nevarna. "Videti je bil zbegan, kot da je iskal pot, da bi se lahko nekam umaknil," je pojasnil.

Zavod za gozdove: Na posnetku je volk

"Na posnetku je res volk. Šakal je manjši in ima dlako bolj svetlih odtenkov (oranžno-rjave barve)," so nam potrdili na Zavodu za gozdove. Pojasnili so, da gre najverjetneje za mlado žival, ki se je osamosvojila, se ločila od matičnega tropa in si zdaj išče primeren prostor in partnerja za vzpostavitev lastnega tropa.

"Gre za običajen pojav pri volkovih, ki se dogaja ravno v tem času - februarja in marca, strokovnjaki pa temu pojavu pravijo disperzija. Istočasno pri volkovih poteka tudi parjenje, parita pa se le vodilni samec in samica v volčjem tropu," pojasnjujejo.

Dodali so, da je opaženi volk v naselje najverjetneje zašel pomotoma, ko je želel prečkati prometnice in reko Krko. "Ker volkovi na dnevni ravni premagujejo zelo velike razdalje, je trenutno verjetno že daleč stran," pravijo.

Ob tem pa so povedali še, da zdrav volk človeku ni nevaren. "Na območju Slovenije še ni bilo evidentiranega napada volka na človeka. Če takšno žival opazite, pa se mu vseeno ne približujte, ampak mu pustite prosto pot in se bo sam umaknil," še pravijo na Zavodu za gozdove.