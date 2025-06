V Novem mestu podpisali pismo o nameri za ustanovitev nove javne univerze

Minister Igor Papič je ob podpisu pisma o nameri povedal, da ga ta zgodovinski trenutek zelo veseli. Nova javna univerza bo po njegovih besedah povezala vse visokošolske zavode v Novem mestu in okolici.

Papič je tudi prepričan, da je to pomemben korak k zagotovitvi višje kakovosti in boljših pogojev za razvoj visokošolskega prostora na Dolenjskem. "Vemo, da je to izredno močna gospodarska regija in si zasluži, da po večletnih prizadevanjih končno dobimo skupno združeno javno univerzo," je poudaril.

Novomeška regija je po besedah Papiča za študente privlačna, saj jim ponuja izredno dobre priložnosti za zaposlitev. Spomnil je tudi, da DZ obravnava predlog zakona o visokem šolstvu, ki zagotavlja bistveno boljše financiranje javnih univerz.

Rektor zasebne novomeške univerze, ki bo pod okriljem nove univerze, Marjan Blažič je povedal, da so že pred leti ugotovili, da bi bilo modro univerzo "donirati" državi. "To je velika razlika od nekaterih drugih, ki so svoje fakultete prodali," je dejal. Na univerzi sicer študira 1200 študentov na različnih smereh.

Tudi za dekana zasebne fakultete za industrijski inženiring Simona Muhiča je današnji podpis pisma zgodovinski, saj bo nova javna univerza v jugovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem dodana vrednost za bodoče generacije. Kot je poudaril, "obstaja nesporen potencial za graditev nove univerze, ki se bo odpirala proti tujini".

Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je današnji dan prelomen za Novo mesto in Dolenjsko. "Pismo o nameri ustanovitve javne univerze s sedežem v Novem mestu je plod več desetletnih prizadevanj," je povedal. Novomeška občina že ima pripravljeno zemljišče za bodoči univerzitetni kampus v Drgančevju.

Predsednik gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine David Bratož, sicer član uprave novomeške Krke, od nove javne univerze pričakuje kader, ki se bo kakovostno izšolal in potem tudi ostal v domači regiji.

Tudi v Revozu si po besedah predsednika uprave Jožeta Beleta obetajo nove, izobražene kadre.

Predsednik vlade Robert Golob, ki se ni uspel udeležiti dogodka, je poslal pisno izjavo, v kateri je zapisal, da so na vladi "misijo javne univerze podprli, ker verjamejo v moč povezovanja znanja in razvoja". Gre za pomemben korak k javnemu, dostopnemu in kakovostnemu visokošolskemu sistemu, usmerjenem v potrebe ljudi in gospodarstva, je zatrdil.

Podpis pisma o nameri po navedbah rektorske konference sledi preteklim dogodkom, ki so "z razvojem regije pripeljali tudi do potrebe po ustrezni ponudbi visokošolskega izobraževanja". Rektorska konferenca RS je bila o nameri vzpostavitve nove javne univerze seznanjena že v letu 2021, v nadaljevanju pa je pristojno ministrstvo imenovalo tudi delovno skupino za pripravo predloga razvoja visokošolske in znanstvenoraziskovalne dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji, v kateri je imela štiri svoje predstavnike tudi rektorska konferenca, so sporočili za STA.

Z ustanovitvijo se bo novomeška univerza pridružila trem javnim univerzam, ljubljanski, mariborski in primorski, medtem ko v Novi Gorici deluje zasebna univerza. Pod okriljem nove univerze bodo poleg doslej zasebne novomeške univerze še zasebna fakulteta za industrijski inženiring, javna fakulteta za informacijske študije, javno-zasebna fakulteta za organizacijske študije, javna Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in javni raziskovalni zavod Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, kot pridružen zavod nove javne univerze.