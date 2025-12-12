V Novem mestu zgroženi: 'Primer kaže na neučinkovito delovanje organov pregona'

Neučinkovitost delovanja organov pregona in pravosodnega sistema se po mnenju občine kaže ravno v dejstvu, da je storilec kaznivega dejanja na prostosti.
"Gre za tragičen dogodek, ki je pretresel celotno Slovenijo, občina pa pričakuje, da bodo organi pregona in sodstva svoje delo opravljali temeljito in učinkovito ter s tem poslali jasno sporočilo, da je Slovenija pravna država, ki dosledno preganja kazniva dejanja ter v času izvajanja postopkov ne omogoča povratništva storilcev," so zapisali.
Na novomeški občini ob tem ne želijo, da bi ta primer postal še en v nizu primerov, kjer celotna veriga organov pregona in sodstva ne zagotovi pravice. Zato pričakujejo, da bodo pristojni ukrepali in zagotovili, da se primer izpelje do konca ter da državljani "ne bodo ponovno izpostavljeni dejstvu, da zaradi slabe zakonodaje ali (in) neučinkovitega delovanja državnih organov storilci kaznivih dejanj ostajajo nekaznovani".
Poslanka NSi in Novomeščanka Vida Čadonič Špelič je medtem v odzivu na omrežju X predsednika vlade pozvala k odstopu. "Predsednik vlade, očitno ne znate in ne zmorete. Odidite," je zapisala.
V NSi sicer sklepajo, da je Policija prijela napačnega osumljenca, zato ji očitajo "površno, amatersko delo".
"To pa je brez kančka dvoma tudi posledica njene popolne politizacije in neprestanih političnih pritiskov nanjo, v želji po prikazovanju uspešnosti dela vladajoče politike," so zapisali po pisanju STA.
Sodišče je danes odpravilo pripor za glavnega osumljenca napada na pokojnega Novomeščana Aleša Šutarja. Ocenili so namreč, da ni več podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja.
Preiskava smrti se je v zadnjem obdobju zapletla, saj izjave prič, ki so jih zaslišali, niso bile enotne. Vsaj pet naj bi jih zatrjevalo, da naj bi Šutarja usodno udaril nekdo drug in ne 21-letnik, ki je bil v priporu.