V novem šolskem letu brezplačno cepljenje proti HPV tudi za fante

Pri deklicah prvo cepljenje proti HPV izvajajo po rednem programu cepljenja v 6. razredu osnovne šole. Brezplačno cepljenje je omogočeno tudi deklicam, ki so prvo cepljenje v 6. razredu zamudile in so rojene v letu 1998 ali kasneje, so izpostavili v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani. Prva okužba s HPV je najpogostejša pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih od 15-25 let.

Virus HPV se ne prenaša le s spolnimi odnosi, bodisi vaginalnimi, analnimi ali oralnimi, pač pa tudi s tesnimi intimnimi stiki vseh vrst, s praskanjem, drgnjenjem, z okuženimi prsti rok med različnimi deli telesa, kjer tudi dosledna uporaba kondoma ne zaščiti popolnoma pred okužbo. Možen je tudi prenos z okuženimi predmeti in s kondilomi okužene matere na novorojenčka med porodom, je pojasnila družinska zdravnica v Zdravstvenem domu za študente Mojca Miholič.