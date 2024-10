V Novi Gorici bodo onesposobili 104-kilogramsko bombo

Bombo so na območju tirov novogoriške železniške postaje našli 23. septembra. Pirotehniki so na mestu najdbe bombe pripravili vse potrebno za onesposobitev bombe, ki je sicer dobro ohranjena in ima mehanski vžigalnik, je povedal poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.

Od 8. ure bo na območju evakuacije v 400-metrskem pasu veljala prepoved vstopa, do 9. ure pa bo potekala evakuacija. Med 9. in 10. uro bodo pristojni preverjali, ali je na območju evakuacije morebiti še kdo. Ob predvidoma 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, so sporočili z novogoriške občine.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 961 ljudi, bo zapovedana popolna evakuacija. To območje sega na slovenski strani meje do 400 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 2064 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe po sprožitvi zvočne sirene in do končanja nevarnosti morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. To območje sega na slovenski strani meje med 400 in 600 metri oddaljenosti od mesta najdbe bombe. Na italijanski strani meje bodo vzpostavili le območje evakuacije, in sicer v pasu 600 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb.