V Novi Gorici bodo onesposobili letalsko bombo, v teku evakuacija

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 961 oseb, je zapovedana popolna evakuacija. To območje na slovenski strani meje sega do 400 metrov od mesta najdbe bombe. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 2064 oseb, pa velja ukrep zaklanjanja. To pomeni, da te osebe po sprožitvi zvočne sirene in predvidoma do 11. ure ne bodo smele na prosto. To območje na slovenski strani meje sega med 400 in 600 metrov od najdišča bombe. Kot je poročal italijanski Il Piccolo, bo na italijanski strani meje svoje domove moralo zapustiti med 1500 in 2000 ljudi.

Med evakuacijo promet na območju ni mogoč. Na terenu so policisti ter pripadniki sistema zaščite in reševanja, območje bodo, kot so napovedali, nadzorovali tudi z dronom.

Za vse, ki se med evakuacijo nimajo kam umakniti, je novogoriška mestna občina pripravila veliko dvorano občinske palače, organizirali so tudi pomoč pri evakuaciji. V preteklih dneh so sicer vsi, ki živijo na območju evakuacije in zaklanjanja, v poštne nabiralnike prejeli podrobna navodila.

Spomnimo

Bombo so minuli četrtek delavci našli na gradbišču novogoriške železniške postaje. Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, je najdena bomba MC 500-lb težka 226 kilogramov, v njej pa je 96 kilogramov eksploziva. Vgrajen ima en mehanski vžigalnik, ki je v dobrem stanju. To je že sedma bomba, ki so jo našli med obnovo novogoriške železniške postaje.