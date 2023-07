V Novi Gorici evakuacija prebivalcev, ob sireni začetek deaktivacije bombe

Evakuacija poteka od 7. ure dalje, prebivalci so bili o njen obveščeni s posebnimi letaki, ki so jih prejeli v nabiralnike, prav tako pa pristojne službe tudi na terenu ljudi opozarjajo na evakuacijo. Za vse, ki se v času deaktivacije bombe ne bodo imeli kam umakniti, bodo v veliki dvorani mestne hiše pripravili prostor, kjer bodo zanje poskrbeli prostovoljci območne enote Rdečega križa Nova Gorica. Slednji bodo poskrbeli tudi za starejše in nemobilne osebe, ki jih bodo prepeljali do skupnih prostorov.

Poveljnik Javne gasilske službe v Novi Gorici Simon Vendramin je na četrtkovi novinarski konferenci občanom, ki bodo morali zapustiti svoje domove, svetoval, naj pred odhodom zaprejo vsa okna in vrata, izključijo naprave ter poskrbijo za domače živali. Vozila naj parkirajo v garaži ali pa izven 600-metrskega varnostnega pasu.