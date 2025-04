V Novi Gorici od maja vrtci dražji tudi do 30 odstotkov

Vodja oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova Gorica Marinka Saksida je med sejo opozorila na čedalje višje stroške dela v javnem sektorju, ki so se v času od zadnje podražitve vrtcev ves čas povečevali, izrazito pa se povečujejo z ureditvijo novega plačnega sistema. Kot je dodala, redno spremljajo situacijo usklajevanja cen slovenskih vrtcev, predvsem tistih v mestnih občinah. Poudarila je, da so nove cene primerljive s cenami, ki jih imajo v mestnih občinah Koper in Novo mesto, da pa so seznanjeni tudi, da podražitve vrtcev pripravljajo v Ljubljani in Celju.

Podražitve se sicer razlikujejo glede na starostno obdobje, je pa Saksida potrdila, da se v večini primerov gibajo med 20 in 30 odstotki. Izjema je cena razvojnih oddelkov, kjer se bo za pet odstotkov znižala. V okviru novih predlaganih cen so sprejeli tudi povišanje materialnih stroškov, in sicer za okrog 22 odstotkov; s prejšnjih 59 na dobrih 72 evrov.

Novogoriški župan Samo Turel je med razpravo povedal, da se v mestni upravi vseh dvigov stroškov lotevajo s tresočo roko in da so pred to spremembo vzpostavili obsežen dialog z ravnatelji vseh vrtcev v občini.

Občinski svetniki so sicer med spremembami sprejeli tudi več olajšav. Tako bodo starši v primeru otrokove bolezni, ki traja več kot 10 zaporednih obračunskih dni, upravičeni do neplačila vrtca. V enem letu bo takih lahko največ 60 obračunskih dni.

S sklepom so določili tudi financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v juliju in avgustu, ki se lahko koristi v enem ali največ dveh sklopih. Upoštevati nameravajo tudi vplačane anuitete najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.

Občinska svetnica Petra Kokoravec je v sklopu razprave povedala, da jo je več staršev vrtčevskih otrok opozorilo, da je bilo že pred leti iz razprave umaknjeno določilo minimalnega števila otrok, ki je potrebno, da vrtec ostane odprt tudi med poletnimi počitnicami in v obdobju pred in po prazničnih dneh. Po njenih besedah je bila takšna odločitev prepuščena ravnateljem vrtcev, kar je staršem otrok večkrat predstavljalo težave.

Svetniki so tako sprejeli dopolnitev, ki narekuje, da se lahko vrtec v teh primerih zapre le takrat, ko prisotnost v vrtcu napove manj kot pet otrok oziroma manj kot 20 odstotkov otrok, če pet otrok skupno predstavlja več kot 20 odstotkov. V teh primerih se po dogovoru s starši otroke za določen čas prerazporedi v najbližji vrtec na območju novogoriške občine.