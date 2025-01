V Novi Gorici odprli prenovljeno železniško postajo

Ministrica Bratušek je dejala, da je z izvedenimi deli novogoriška železniška postaja pridobila zmogljivejšo infrastrukturo, ki bo omogočala večjo funkcionalnost, večjo varnost ter boljšo uporabniško izkušnjo za potnike. Postaja bo poslej namenjena le še njim, medtem ko postajališče za tovorni promet umikajo.

Podhod povezuje Trg Evrope z Novo Gorico

V okviru prenove so zgradili otočni in bočni peron z nadstrešnicami, ki potnike ščitijo pred vremenskimi vplivi. Uporabna dolžina obeh peronov je 387 metrov. Perona in dostopne poti so opremljeni z urbano opremo ter informacijskimi oznakami in opremo. Postaja je bogatejša za sodoben podhod, ki potnikom omogoča varen in enostaven dostop do peronov. Novi podhod, dolg nekaj več kot 57 metrov in širok 10 metrov, je opremljen z dvigali in stopnišči ter povezuje Trg Evrope z Novo Gorico.

Prenovljena je bila tirna infrastruktura, kjer so bili nadgrajeni tiri in tirne naprave v skupni dolžini 6,82 kilometra. Na vzhodni strani postaje so uredili tudi novo parkirišče z 78 parkirnimi mesti in polnilnicami za električne avtomobile. Novo je tudi avtobusno postajališče za uporabnike železniških storitev ter nova dostopna cesta, ki se preko obstoječega cestnega priključka navezuje na Erjavčevo ulico.

Med obnovo našli več bomb

Prenovo stavbe izvajali pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Železniška postaja, zgrajena leta 1906, je bila sicer eden od redkih objektov v Gorici, ki po drugi svetovni vojni niso pripadli sosednji Italiji, ampak je ostala na slovenski strani meje, kjer so po vojni zgradili Novo Gorico.