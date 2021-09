Nova Gorica je letos spomladi po dolgih letih čakanja vendarle dobila javni sistem za izposojo koles. V štirih mesecih so se meščani in turisti navadili nanj in ga začeli redno uporabljati, v bodoče pa bo zanje še bolj atraktiven, saj bodo floti 37 koles, med katerimi jih je enajst električnih, dodali še prvo tovorno kolo za izposojo v Sloveniji in kolo tandem.