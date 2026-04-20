V Novi Gorici trenja zaradi kulturnega doma

"Vsi smo kulturni dom". Tako so Novogoričani poimenovali civilno iniciativo, s katero želijo preprečiti združitev kulturnega doma z zavodom GO! v nov javni zavod s katerim bi kulturni dom izgubil neodvisnost. Novogoriški župan pa odgovarja, da kulturnega doma nihče ne ukinja, nov zavod pa da bo bdel tudi nad infrastrukturo evropske prestolnice kulture.