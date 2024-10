V novi kolekciji CCC poiščite odlične izdelke za novo šolsko leto

S prihodom jeseni je čas za vrnitev v šolske klopi. Pred šolarji je veliko izzivov, z najnovejšo ponudbo CCC pa je olajšan vsaj tisti modni. Kolekcija Back to School združuje vodilne svetovne blagovne znamke v fantastični mešanici funkcionalnosti in stila. Poleg velikih imen je kolekcija posebna tudi zaradi svoje pestrosti. Na enem mestu lahko najdete superge in nahrbtnike, ki se popolnoma prilegajo vašemu stilu. Raziščite kolekcijo v najbližji trgovini CCC ali spletni trgovini, v nadaljevanju pa izpostavljamo nekaj najbolj zanimivih izdelkov.