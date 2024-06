Pozvek s Tinkaro Fortuna snemal videospot

Aleksander Pozvek je dejal, da se mora od volitev in kandidatov za evropske volitve malo spočiti. Baterije si je polnil pri nekdanji Bepopovki Tinkari Fortuna in njeni ekipi. Skupaj so namreč snemali videospot za Tinkarino prvo avtorsko pesem Počitnice. Pesem in koreografija bosta na več kot 200 osnovnih šolah naše najmlajše pospremili v počitnice. Kako pa se je Aleksander Pozvek znašel v vlogi režiserja in kako je uničil Tinkarino koreografijo?