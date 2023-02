V novi svet RTVS imenovanih še šest članov

Nacionalni svet za kulturo je v novi svet RTVS za obdobje dveh let na predlog Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev s področja avdiovizualnega sektorja imenoval novinarja Igorja Prassla, ki na Akademiji umetnosti v Novi Gorici predava predmet Teorija in zgodovina animiranega filma, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Na predlog Slovenskega narodnega gledališča Maribor pa je imenoval gledališkega in radijskega režiserja Aleša Novaka, sicer umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje, so dodali na ministrstvu.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je na predlog Znanstvenoraziskovalnega sveta SAZU za člana sveta imenovala filozofa Tadeja Troho, pa je bilo v uradnem listu objavljeno pozno popoldne.

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je sporočil, da je za svojega predstavnika v svet RTVS imenoval nekdanjega kajakaša Andraža Vehovarja. "Prepričani smo, da lahko Andraž Vehovar s svojimi izkušnjami in poznavanjem športa, področja znanosti in poslovanja ter s svojimi osebnostnimi lastnostmi pomembno prispeva k dobremu delovanju sveta RTV Slovenija," so v komiteju zapisali na spletni strani.

Svet delavcev RTVS je v torek v svet izvolil nekdanjo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Ilinko Todorovski. Volitve preostalih petih članov iz vrst zaposlenih na RTVS bodo v četrtek, rezultati pa bodo znani v petek dopoldan.

V uradnem listu je danes objavljen tudi sklep Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, da za članico s področja varstva okolja, narave in podnebja v svet RTVS imenujejo direktorico okoljske nevladne organizacije Umanotera Gajo Brecelj.

V preteklih dneh so bili v uradnem listu že objavljeni sklepi o imenovanju treh članov sveta. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izmed predlaganih predstavnikov registriranih verskih skupnosti izbrala predstavnico Evangeličanske cerkve Klaudijo Sedar. Informacijski pooblaščenec je na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti, imenoval univerzitetno diplomirano novinarko Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenije. Varuh človekovih pravic pa je za člana sveta iz vrst nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic izbral direktorja CNVOS Gorana Forbicija.

Novela zakona o RTV Slovenija, ki je bila novembra lani potrjena na referendumu, je sicer konec decembra že začela veljati, a je na ustavno sodišče pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje vložilo več vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Ustavno sodišče pa je zadržalo izvrševanje več členov novele zakona, med drugim tudi te, ki določajo konstituiranje sveta RTVS.

Postopki konstituiranja novih organov sicer lahko tečejo, zadržano pa je njihovo končno konstituiranje.

Ustavno sodišče je ob ponedeljkovi objavi odločitve napovedalo še, da bo takoj nadaljevalo z vsebinsko presojo in zadevo obravnavalo absolutno prednostno.