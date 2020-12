V novo leto brez množičnih silvestrovanj in ognjemetov

Do leta 2021 nas loči le še nekaj ur, a zaradi epidemije covida-19 letos ne bo tradicionalnih množičnih silvestrovanj na prostem, saj v veljavi ostaja prepoved druženja in zbiranja na javnih površinah. Dovoljeno bo sicer druženje z osebami iz največ dveh gospodinjstev, od 12. ure pa bo sproščeno tudi gibanje med občinami.

Prehajanje občinskih meja bo dovoljeno do 1. januarja do 20. ure. Prepoved gibanja v nočnem času in druženja na prostem ostaja, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Kacin je obenem spomnil, da zaradi epidemije niso dovoljeni tudi ognjemeti in pirotehnika.

icon-expand V veljavi so enaki ukrepi kot za božič. Policijska ura ostaja. FOTO: Dreamstime

Kljub prepovedi pa obstaja bojazen, da se bodo posamezniki vseeno odločili za uporabo pirotehničnih sredstev. Njihova uporaba pa po nepotrebnem vznemirja in povzroča trpljenje živali, so v sredo opozorili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predsednik vlade Janez Janša je v sredini novoletni poslanici dejal, da si bomo letošnje leto zapomnili do konca življenja. Čaka nas še zadnja tretjina spopada z epidemijo, nato pa veliki napori za čim hitrejše okrevanje, je poudaril.

Obenem si je zaželel, da bi novo leto čim prej prineslo toplo in zeleno pomlad, prosto virusa in vseh z njim povezanih omejitev. Državljanom je položil na srce, naj med prazniki pazijo nase in na svoje bližnje. Predsednik republikeBorut Pahorje leto 2020 doživljal kot "težko leto, ki nas je preizkušalo, a na koncu sta znanost in človečnost zmagali". V prihodnje leto zre z vedrino in optimizmom: "Drugo leto bomo zmagali, v to sem prepričan. Premagali bomo virus in začeli z okrevanjem." Pandemija bo sicer zaznamovala skok v novo leto po celem svetu.