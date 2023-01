V novo leto vstopili s pomladnimi temperaturami

Poslavljanje od starega leta v Sloveniji že dolgo časa ni potekalo v tako prijetnem, sploh pa toplem vremenu. Termometri po državi so ponekod kazali povsem pomladne temperature. Ob jugozahodnem vetru je bilo najtopleje na vzhodu Slovenije, kjer na silvestrski dan že 70 let niso izmerili tako visokih temperatur.

V Ljubljani in Murski Soboti se je temperatura ustavila pri 15 stopinjah Celzija.

Termometri v V Dobličah pri Črnomlju so se ustavili na 18,3 stopinjah Celzija, v Metliki na 17,7 stopinjah Celzija, v Lendavi pri 17,5 stopinjah Celzija, v Krškem in Podčetrtku pa se je ogrelo do 17,3 stopinje Celzija.

Zelo toplo je bilo tudi v Kočevju, kjer je termometer včeraj pokazal 16,6 stopinje Celzija. Le dve desetinki manj sta bili zabeleženi v Mariboru, v Ljubljani in Murski Soboti pa se je temperatura ustavila pri 15 stopinjah Celzija.

Sedaj drugi najtoplejši silvestrski večer smo imeli leta 2002, ko so v Ljubljani ob 21. uri izmerili 8,1 stopinje. Po podatkih Arsa je bilo zelo toplo tudi 31. decembra 1997, ko je bilo natančno osem stopinj Celzija. Sledijo silvestrova 1978 z 7,8, 2009 z 7,5 in 2006 z 6,7 stopinjami Celzija. Letos bodo te vrednosti najverjetneje presežene.