V novo leto z novo tetovažo?

Za tetovažo moramo pravilno skrbeti, da preprečimo infekcije in poskrbimo, da bodo barve tetovaže ostale sveže in trajne. Vas zanima, kako čim bolje poskrbeti za novo tetovažo? Da bo vaša tetovaža kar se da dolgo ohranila svoje prvotno stanje in predvsem intenzivne barve, imamo za vas nekaj nasvetov.

Nega tetovaže in kože

Najbolj primeren čas za tetoviranje je jeseni in pozimi. Ko izberete motiv in tetoverja, je čas za akcijo. Po tetoviranju je ključnega pomena pravilna nega. S tem se izognete infekcijam, hkrati pa poskrbite, da barve ostanejo sveže in trajne. Poskrbite, da bo tetovaža vedno navlažena in mastna, da se koža lepo zaceli in tetovaža ohrani svoje barve. Po treh tednih, ko se rana zaceli in koža obnovi, lahko pričnete uporabljati mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock,ki bo kožo zaščitilo in regeneriralo, vaši tetovaži pa zagotovilo nego in sijaj.

Kaj škoduje celjenju tetoaže?