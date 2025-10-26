Svetli način
Slovenija

V Novo mesto policijske okrepitve, GPU s strokovnim nadzorom nad PU Novo mesto

Novo mesto, 26. 10. 2025 18.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Mirko Vorkapić , Lara Mavrič
Komentarji
158

Policisti posebne policijske enote in dodatni policisti z drugih koncev Slovenije, ki prihajajo na pomoč Policijski upravi (PU) Novo mesto, bodo delovali na varnostno posebej obremenjenih območjih, je po nasilnem napadu v Novem mestu dejal direktor novomeške policijske uprave Igor Juršič. V izjavi za javnost je dejal, da eskalacije razmer ne pričakuje, je pa tudi ne izključuje. Generalni direktor policije pa je odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Novo mesto.

  • Kriminalist Matjaž Štern o nasilnem dogodku v Novem mestu
    Kriminalist Matjaž Štern o nasilnem dogodku v Novem mestu
  • Direktor PU Novo mesto Igor Juršič o dogodku
    Direktor PU Novo mesto Igor Juršič o dogodku

Direktor PU Novo mesto Igor Juršič je povedal, da PU Novo mesto odločno obsoja vsakršno obliko nasilja, "zato bo policija še naprej z vsemi razpoložljivimi sredstvi dosledno ukrepala zoper vsakega storilca kaznivega dejanja". Dodal je, da policija na območju PU Novo mesto z različnimi aktivnostmi zagotavlja varnost vseh prebivalcev. "Zavedamo se, da se varnostne razmere spreminjajo, zato sproti prilagajamo svoje aktivnosti. Na posamezno območje razporejamo dodatne patrulje, tudi patrulje drugih policijskih enot, PU Novo mesto, enote drugih policijskih uprav in tudi enote generalne policijske uprave." 

"Med spremljanjem varnostnih razmer smo že v preteklosti zaznali posamezna območja, ki smo jih zaradi kršitev opredelili kot varnostno obremenjena območja," je povedal Juršič. Gre predvsem za območje avtobusne postaje, Loke in šolskega centra ter na območju naselja Brezje. "Z okrepljenimi aktivnostmi, prisotnostjo policistov, sodelovanjem z občinskim redarstvom in drugimi subjekti smo bili delno uspešni pri zmanjševanju in preprečevanju protipravnih ravnanj." 

Dejal je, da razumejo zaskrbljenost ljudi, vendar želijo poudariti, da so "vsa odmevna hujša kazniva dejanja na našem območju uspešno preiskali". Na policijski upravi so ustanovili tudi delovno skupino, ki prednostno obravnava kazniva dejanja in druga protipravna ravnanja, ki bi ogrožala predvsem lokalno prebivalstvo.

Juršič je dejal, da v Novem mestu ne bo specialnih enot policije, bodo pa prisotni policisti posebne policijske enote in policisti z drugih policijskih uprav. Nalogo bodo opravljali predvsem na varnostno obremenjenih območjih oz. tam, kjer bodo ocenjevali, da je to nujno potrebno.

Dejal je, da eskalacije dogodkov ne pričakujejo. "Jih je pa tudi nemogoče izključiti, mi se na to pripravljamo in smo pripravljeni. Kar se tiče torka bomo pač dogodek spremljali, kar se tiče pa samih enot bomo pa sproti ocenjevali, koliko jih bomo potrebovali oz. če bo potrebno sploh kakšno varovanje. Ljudje so pokazali, da se da tudi mirno protestirati."

Dejal je še, da policija vsakega kaznivega dejanja ne more preprečiti, in to velja tudi za zadnji dogodek. 

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, je povedal, da so kriminalisti skupaj s policisti takoj začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo. "Opravili smo ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in jih nemudoma poslali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij."

Dejal je, da zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja zoper življenje in telo. "Na podlagi izvedene preiskave smo še isti dan identificirali 21-letnega osumljenca, ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bomo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku."

Preiskava vseh okoliščin, tudi preverjanje motiva za dogodek, še poteka, je povedal. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Dodal je, da so v noči na 25. 10. na javnem kraju pred gostinskim lokalom posredovali še v dveh primerih. "Po do sedaj opravljenem preverjanju dogodki in vpletene osebe niso povezani."

Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe v primeru, da poškodovani zaradi poškodbe umre, kazenski zakonik predvideva kazen zapora od treh do petnajstih let.

Generalni direktor policije odredil strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto

Policija je po sedaj znanih informacijah in okoliščinah v povezavi z zadnjim nasilnim dogodkom v Novem mestu takoj ukrepala in izvedla vse nujne aktivnosti, ki so se odrazile v prijetju osumljenega storilca, ki je trenutno v policijskem pridržanju in bo v nadaljevanju priveden k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU).

"Ker je ob takšnih tragičnih dogodkih potrebno preveriti vse okoliščine, predvsem pa v nadaljevanju preprečiti, da se kaj takšnega ne bi ponovilo, je generalni direktor policije odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Novo mesto, kjer se bodo preverile okoliščine, kako sta Policijska uprava Novo mesto in Policijska postaja Novo mesto v kritičnem obdobju in nasploh načrtovali izvajanje aktivnosti za zagotovitev varnosti na njihovem območju."

V sklopu nadzora bodo prav tako preverili, ali bi lahko z drugačnim načinom izvedbe policijskih nalog tovrstni tragični dogodek preprečili. Po končanem nadzoru bodo o tem seznanili javnost in izvedli morebitne ustrezne ukrepe.

KOMENTARJI (158)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
26. 10. 2025 19.55
Levičarji že krivijo Janšo in prejšnje vlade.Pa vas vprašam,koliko smrti in brutalno pretepenih je bilo za čas prenšnjih vlad hinavci.
ODGOVORI
0 0
Pamir
26. 10. 2025 19.54
Janšaj z zakonom prepovedal SLOVENSKO VARDO na Dolenjskem!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
26. 10. 2025 19.53
+1
A so Joža, Frenk, prašek in nidani še zmerej na obisku v Dobruški vasi in Šentjerneju, ker se nič ne javijo.
ODGOVORI
1 0
vicente
26. 10. 2025 19.53
+1
In kaj je do danes delala policija ali je mogoče pila z domačimi po zidanicah ,ker se je bala romov ,komandirja postaje takoj poslat domov
ODGOVORI
1 0
brabusednet
26. 10. 2025 19.51
+1
Zame ste vsi volilci Goloba sokrivi za smrt gospoda,ki je prišel pomagat sinu.Movoče bo tudi vaš sin rabil tako pomoč.Pa si zamislite
ODGOVORI
1 0
kunccix
26. 10. 2025 19.51
+4
V Celju pa prodajalci avtomobilov na Mariborski cesti krojijo zakon, red in vodijo Policijo…. enako kot na Dolenjskem
ODGOVORI
4 0
Hitri Zigi 78
26. 10. 2025 19.50
+4
Obrnite se na 8 marec in podobne nebodigatreba inštitute ki jih zagovarjajo kako so bogi ane Nika
ODGOVORI
4 0
Hitri Zigi 78
26. 10. 2025 19.51
+2
Pa tukaj iščiže krivca
ODGOVORI
2 0
kokicas
26. 10. 2025 19.49
+4
Predvsem mediji sedaj vsak dan na teren na dolenjsko in porocat ce je res red ali ne in poročati Golobu in ostalim. Ne da teden dni vsi glasni potem pa spet texas naprej
ODGOVORI
4 0
štajerc65
26. 10. 2025 19.49
Harlem v Ameriki so porihtal ne da ne bi tek barak v JV Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
brabusednet
26. 10. 2025 19.48
Lahko vojsko pošljete golobarji,je prepozno.Poslje je da nja nema kajanja bi rekli na balkanu.
ODGOVORI
0 0
štajerc65
26. 10. 2025 19.47
+3
Reveži policijski, nimate kadra ne vizije. Tak je to. Pa da vidim Petrič v prvi vrsti z čelado in jopicem.
ODGOVORI
3 0
txoxnxy
26. 10. 2025 19.46
+13
A mulca bodo pa Čeferini probono zagovarjal kot podobne primere do sedaj ?
ODGOVORI
13 0
zulj001
26. 10. 2025 19.46
+9
To se zgodi ,ko razni nevladniki usmerjajo policijo in vodijo vlado .
ODGOVORI
10 1
Comer
26. 10. 2025 19.46
+9
Haha Kiri šalabajzer totalno nesposobna država republika Banana jaz ne vem zakaj se še sploh posluša te politicarje tu par Brazilcev ne morejo v Red spraviti kaj se le kakih ilegalcev ki so jih tako lepo spuščali v in skozi našo državo folk pa se je naprej bi neke protestiral wau full bo pomagalo pa to 😂😂
ODGOVORI
9 0
Posteni
26. 10. 2025 19.45
+6
Najprej policiji razvezite roke potem pa nadzor... ne se delaat neumne..
ODGOVORI
6 0
Borec21
26. 10. 2025 19.43
+13
Kako govorijo o posameznih gipsijih k jih je vedno 20 skup
ODGOVORI
13 0
Five -O
26. 10. 2025 19.42
+17
Policija naj dobro opravi svoje delo, zlepa ali zgrda, dobesedno zato jo imamo!
ODGOVORI
17 0
Pamir
26. 10. 2025 19.42
-7
Bravo Golob, Janšaj 35 let pyrdel v parlamentu in nič naredil.
ODGOVORI
8 15
inside1
26. 10. 2025 19.48
+3
ne samo JJ še kdo drug. zdaj pa pametujejo...
ODGOVORI
4 1
fljfo
26. 10. 2025 19.48
+6
Tako je...Golob je začel reševati 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 0
Thor78
26. 10. 2025 19.54
+1
pamir, krivi ste vi lewaki, kwr ste JJ vseskozi metali polena pod noge in kolesarili.
ODGOVORI
1 0
manga
26. 10. 2025 19.42
+15
Kje je romski svetnik iz Novega Mesta ?Kje je predstavnik novomeške policije?Vodja nočne izmene ?Vodja varnostne službe ?
ODGOVORI
15 0
Arguss
26. 10. 2025 19.41
+10
Zdej pa ja prej pa ne.Milan murglski skadil si ga za večno. Amen.
ODGOVORI
14 4
