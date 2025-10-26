V Novo mesto policijske okrepitve, GPU s strokovnim nadzorom nad PU Novo mesto

Direktor PU Novo mesto Igor Juršič je povedal, da PU Novo mesto odločno obsoja vsakršno obliko nasilja, "zato bo policija še naprej z vsemi razpoložljivimi sredstvi dosledno ukrepala zoper vsakega storilca kaznivega dejanja". Dodal je, da policija na območju PU Novo mesto z različnimi aktivnostmi zagotavlja varnost vseh prebivalcev. "Zavedamo se, da se varnostne razmere spreminjajo, zato sproti prilagajamo svoje aktivnosti. Na posamezno območje razporejamo dodatne patrulje, tudi patrulje drugih policijskih enot, PU Novo mesto, enote drugih policijskih uprav in tudi enote generalne policijske uprave."

"Med spremljanjem varnostnih razmer smo že v preteklosti zaznali posamezna območja, ki smo jih zaradi kršitev opredelili kot varnostno obremenjena območja," je povedal Juršič. Gre predvsem za območje avtobusne postaje, Loke in šolskega centra ter na območju naselja Brezje. "Z okrepljenimi aktivnostmi, prisotnostjo policistov, sodelovanjem z občinskim redarstvom in drugimi subjekti smo bili delno uspešni pri zmanjševanju in preprečevanju protipravnih ravnanj."

Dejal je, da razumejo zaskrbljenost ljudi, vendar želijo poudariti, da so "vsa odmevna hujša kazniva dejanja na našem območju uspešno preiskali". Na policijski upravi so ustanovili tudi delovno skupino, ki prednostno obravnava kazniva dejanja in druga protipravna ravnanja, ki bi ogrožala predvsem lokalno prebivalstvo.

Juršič je dejal, da v Novem mestu ne bo specialnih enot policije, bodo pa prisotni policisti posebne policijske enote in policisti z drugih policijskih uprav. Nalogo bodo opravljali predvsem na varnostno obremenjenih območjih oz. tam, kjer bodo ocenjevali, da je to nujno potrebno.

Dejal je, da eskalacije dogodkov ne pričakujejo. "Jih je pa tudi nemogoče izključiti, mi se na to pripravljamo in smo pripravljeni. Kar se tiče torka bomo pač dogodek spremljali, kar se tiče pa samih enot bomo pa sproti ocenjevali, koliko jih bomo potrebovali oz. če bo potrebno sploh kakšno varovanje. Ljudje so pokazali, da se da tudi mirno protestirati."

Dejal je še, da policija vsakega kaznivega dejanja ne more preprečiti, in to velja tudi za zadnji dogodek.

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, je povedal, da so kriminalisti skupaj s policisti takoj začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo. "Opravili smo ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in jih nemudoma poslali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij."

Dejal je, da zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja zoper življenje in telo. "Na podlagi izvedene preiskave smo še isti dan identificirali 21-letnega osumljenca, ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bomo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku."

Preiskava vseh okoliščin, tudi preverjanje motiva za dogodek, še poteka, je povedal. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Dodal je, da so v noči na 25. 10. na javnem kraju pred gostinskim lokalom posredovali še v dveh primerih. "Po do sedaj opravljenem preverjanju dogodki in vpletene osebe niso povezani."

Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe v primeru, da poškodovani zaradi poškodbe umre, kazenski zakonik predvideva kazen zapora od treh do petnajstih let.