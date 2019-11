V novo nakupovalno izkušnjo skupaj s Klaro Jazbec

Navdušenje ima vedno več imen in Big Bang to dokazuje tudi s prenovo trgovin po Sloveniji. Otvoritev prenovljene trgovine Big Bang Kranj je tako je zaznamoval nastop Kranjčanke Klare Jazbec, ene izmed najbolj obetavnih mladih slovenskih pevk, ki so si jo številni zapomnili kot polfinalistko oddaje Je Bella Cesta in po njenih nastopih v oddaji Slovenija ima talent.

FOTO: Boštjan Podlogar Big Bang v gorenjski prestolnici, ki je v prenovljeni podobi zaživel še pred začetkom novoletnih nakupov, sedaj narekuje trende v segmentu trgovin za sodoben življenjski slog. UAU nakupovalno izkušnjo bodo namreč med drugim dopolnjevali občasni glasbeni nastopi, kuharski dogodki, premierne predstavitve novosti … V Big Bang Kranj je po novem tudi aktivna letalnica za drone, v kateri jih lahko kupci pred nakupom preizkusijo, najsodobnejši oddelek za pametni dom, ki predstavlja najhitreje rastočo kategorijo v svetu, gaming kotiček in oddelek za akumulatorsko orodje. V otvoritvenem vikendu bo samo v trgovini v Kranju potekala posebna otvoritvena akcija, ki bo zaznamovana tudi s promocijskimi aktivnostmi. Big Bang otvoritev Kranj FOTO: Boštjan Podlogar *** Big Bang je v skupini Adventura holding nosilec strateškega stebra maloprodaja. Začetki družbe segajo v leto 1991, blagovna znamka Big Bang pa je bila rojena dve leti kasneje, ko se je odprla prva trgovina v Ljubljani. Trenutno ima Big Bang v Sloveniji 18 trgovin in okoli 30.000 kvadratnih metrov površin, njegova spletna trgovina, ki je luč ugledala že leta 2006, pa je ena izmed najbolj obiskanih prodajnih spletnih strani v Sloveniji. Big Bang je tudi poslovni partner številnih svetovnih tehnoloških velikanov. Med drugim je distributer za mobilne telefone prodornega proizvajalca Huawei, prodorno znamko gospodinjskih aparatov Beko, JBL, Harman Kardon in Yamaha. *** Naročnik oglasa je Big Bang.