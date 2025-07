V novo odločanje o okoljevarstvenem dovoljenju za Kemis

Kot je danes sporočilo Vrhovno sodišče, se bo do nove odločitve agencije za okolje začasno še naprej uporabljal odpravljeni upravni akt, da se s tem tudi v vmesnem času preprečijo škodljive posledice za okolje in prebivalce občine. Agencija mora zdaj o zadevi odločiti čim prej, pri tem pa zagotoviti, da bodo zahteve varstva okolja, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja in evropskih direktiv, ustrezno spoštovane. Vrhovno sodišče je sicer o zadevi odločalo ponovno, saj je že s sklepom iz aprila 2023 razveljavilo sodbo Upravnega sodišča in mu zadevo vrnilo v novo odločanje. Upravno sodišče je po ugotovitvah Vrhovnega sodišča nato v novi odločitvi zmotno uporabilo materialno pravo, zato je Vrhovno sodišče ob ponovni reviziji vrhniške občine na podlagi že sprejetih stališč v tej zadevi sodbo spremenilo tako, da je tožbi ugodilo. Pristojni državni organi morajo po presoji Vrhovnega sodišča pri odločanju o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaženje večjega obsega (IED-naprava), presoditi tudi, ali je ta naprava hkrati tudi obrat tveganja večjih nesreč po direktivi Seveso III in morajo biti zato izpolnjeni tudi dodatno predpisani pogoji.

Čeprav gre po Zakonu o varstvu okolja formalno za dve različni dovoljenji, sta medsebojno povezani in obe namenjeni preprečevanju nesreč, ki bi lahko nastale v zvezi z isto napravo oziroma obratom, pojasnjuje sodišče. S tem se zagotavljajo visoki standardi varstva okolja, ki so predvideni tako z direktivami EU kot z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v Sloveniji. V ponovljenem postopku po odpravi izpodbijanega akta bo moral pristojni organ zato presoditi, ali je obravnavana IED-naprava hkrati obrat tveganja večjih nesreč. Če bo odgovor pritrdilen, bo potrebna presoja, ali so ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, ki so (ali bi morali biti) vključeni v okoljevarstveno dovoljenje, ustrezno vključeni tudi v spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo. "To pomeni, da bo moral, če bo ugotovil, da je ta naprava tudi obrat, presoditi izpolnjevanje pogojev za temu ustrezno okoljevarstveno dovoljenje in določiti v spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo tudi vse, kar je potrebno, da se zagotovi obratovanje te naprave na način, ki zagotavlja tudi preprečevanje večjih nesreč in njihovih posledic," je navedlo sodišče.

Če pa bo pristojni organ ugotovil, da glede na navedene (ali druge) zakonske zahteve okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo sploh ni (več) mogoče izdati, bo moral tudi o tem izdati ustrezno odločbo in z njo poseči v nadaljnjo veljavnost prej izdanega okoljevarstvenega dovoljenja (iz leta 2013, spremenjenega v letu 2016). Enako velja v primeru, če v nasprotju z zakonom upravljavec naprave pristojnemu organu na njegovo zahtevo ne bi posredoval za odločitev potrebnih podatkov, saj je v takem primeru predviden odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo. Tokratna sodba Vrhovnega sodišča sicer ne izključuje uporabe zakonsko določenih nadzorstvenih pooblastil in pristojnosti, ki jih ima za zagotovitev zakonitega obratovanja in varstva zakonskih in ustavnih pravic v svoji pristojnosti država.