V novo študijsko leto v živo in z dobrodošlicami

Novince mariborske univerze bo s tradicionalno dobrodošlico v študijsko leto pospremila mariborska študentska organizacija z informativno akcijo Dostop. Mapo z informacijskim gradivom Dostop bodo bruci prejeli ob prvem vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane. Hkrati jih bodo seznanili s številnimi aktivnostmi ter dogodki v jesenskem obdobju.

Dobrodošlico vsem študentom, še posebej brucem, pripravlja tudi primorska univerza v kampusu Livada, kjer bo študente nagovorilo vodstvo univerze, župani in predstavniki študentske organizacije. Nato bodo sledili sprejemi na fakultetah, na voljo pa jim bodo tudi vse informacije o študiju.

Letos okoli 14.300 bruck in brucev

Novo študijsko leto se po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport začenja za približno 65.130 študentk in študentov na visokošolskem ter 10.000 na višjem strokovnem izobraževanju. Čisto prvo bo za nekaj manj kot 14.300 bruck in brucev ter za okoli 3500 študentk in študentov v višjem strokovnem izobraževanju.

Minister Papič jim je v poslanici zaželel uspešno študijsko leto, da bi potekalo v znamenju pridobivanja novih znanj in spoznanj, pa tudi raziskovalnih dosežkov ter visokošolske in znanstvene odličnosti. Ob tem je študente prosil naj odgovorno in dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.