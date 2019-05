V novomeškem vrtcu pod vplivom nedovoljenih snovi varoval otroke

V novomeškem vrtcu Pedenjped, ki se nahaja v središču romskega naselja Žabjak-Brezje, se je pred mescem in pol zgodil incident. Kot je za 24ur.com potrdila ravnateljica Meta Potočnik vrtca Pedenjped, je vrtec pred mesecem in pol dobil anonimno prijavo, da je zaposleni v enoti Pikapolnica pod vplivom nedovoljenih substanc.

Zaposleni trenutno na bolniški

Kot je dodala, je oseba trenutno bolniško odsotna: "Takoj smo ukrepali po zakonu in vseh internih pravilih, obvestili ustanovitelja in svet zavoda. Delovnopravni postopek še vedno traja."

Kot je zatrdila ravnateljica, pred tem niso nikoli dobili nobene prijave v zvezi z zaposleno osebo, ki je v vrtcu sicer zaposlena že več kot deset let. Na vprašanje, kaj so pokazali rezultati testiranja na prisotnost nedovoljenih substanc, je Potočnikova pojasnila, da tega ne sme komentirati.

Zaposleni je trenutno na bolniški, na vprašanje, ali se bo po preteku bolniške vrnil na delo, pa je Potočnikova odgovorila, da je postopek še vedno odprt in da "ta del rešuje odvetnik, mi pa bomo ravnali po svetovanju odvetnika, članov zavoda in ustanovitelja."

Staršev niso obvestili, ker o tem niso konkretno vprašali

Starši po poročanju Slovenskih novic o tem mesec in pol po dogodku niso bili obveščeni. Na naše vprašanje, zakaj staršev o dogodku niso obvestili, je Potočnikova odgovorila, da "vodstvo ne komentira vsake bolniške odsotnosti delavcev."

Dodala je, da če bi starši vprašali, zakaj osebe ni na delovnem mestu, bi dobili odgovor, saj strokovne delavke vsakodnevno komunicirajo s starši, ko ti otroke pripeljelo in odpeljejo iz vrtca:"Najbrž o tem ni nihče konkretno vprašal. Nimam pravice razlagati, saj če je nekdo na bolniški, je na bolniški. Mislim, da moram kot ravnateljica delovati in zaščititi delavca. Če je ta na bolniški odsotnosti, je na bolniški odsotnosti."

Na vprašanje, zakaj staršev glede na težo dogodka in glede na to, da vsekakor ne gre za vsakdanjo situacijo, o tem vseeno niso obvestili sami, je dodala: "Oseba ni bila v kazenskem postopku, iz delovnega mesta je bila odstranjena takoj in se ni vrnila nazaj na delo, ni naredila kaznivega dejanja. Zagotovo bom zaščitila otroke in zaposlene, tako da se odzovemo pravilno in v tem trenutku zaposlene osebe ni v službi."

Inšpektorat za šolstvo in šport o tem ni bil seznanjen

Vodstvo vrtca o zadevi zato tudi ni obvestilo policije. Iz PU Novo mesto so nam odgovorili, da prijave niso prejeli, da pa bodo preverili okoliščine in v primeru ugotovljenih kršitev ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu s pooblastili.

Obvestili niso tudi Inšpektorata RS za šolstvo in šport, odgovorili so nam, da z omenjeno zadevo niso bili seznanjeni in zato tudi niso izvajali nobenih aktivnosti. Prav tako z zadevo doslej niso bili seznanjeni na Direktoratu za predšolsko vzgojo.

Kot poudarja Potočnikova, delo v vrcu sicer poteka povsem normalno, strokovne delavke izvajajo izredno kakovosten program, vrtec je zelo aktiven in je izpeljal veliko pozitivnih aktivnosti, otroci pa vrtec po njenih besedah zelo radi obiskujejo.