V novomeški bolnišnici kar štirje urgentni zdravniki dali odpoved

Preobremenjenost, izčrpanost, nezadovoljstvo - po prepričanju vodstva novomeške bolnišnice so to ključni razlogi, da so kar štirje njihovi urgentni zdravniki v izjemno kratkem času dvignili roke in pustili dosedanje delo."Odšli so k zasebnikom, kjer ne bo potrebno delo v urgentnem centru in ne bo treba obravnavati kovid bolnikov. Odšli so na lažja delovna mesta," je povedala direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan.

Da je pritisk na urgentne centre sicer velik že od nekdaj, a da takšnih razmer, kot vladajo od začetka epidemije, ne pomnijo, dodajajo v bolnišnici. Prepričani so, da je levji delež odgovornosti za nastale razmere na plečih zdravstvenih domov, ki da prevečkrat preusmerjajo bolnike iz svojih ambulant na urgence .

"Zelo težko pridejo do svojega zdravnika in vsa oskrba nujnih primerov se prenaša na naš urgentni center," je razmere opisal strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletič.