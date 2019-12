V novomeški bolnišnici omejili obiske, na Golniku za obiskovalce zaprli oddelek

Iz novomeške bolnišnice so sporočili, da so obiske omejili na eno do največ dve zdravi odrasli osebi. Z omejitvijo obiskov želijo zmanjšati možnost okužb bolnikov.

Bolnišnica prosi, da otroci na obiske v bolnišnico ne prihajajo, da obiskovalci upoštevajo čas obiskov in izvajajo higieno rok in higieno kašlja ter upoštevajo morebitna dodatna navodila osebja.

Na otroškem oddelku je sicer dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat ves dan, v času obiskov pa še ena zdrava odrasla oseba.

V Kliniki Golnik pa so danes za obiske zaprli bolniški oddelek za tuberkulozo (oddelek 700). Za druge oddelke še vedno velja, da so obiski omejeni na eno zdravo osebo, in to le od 14. do 17. ure.

Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj so obiske že omejili v nekaterih drugih bolnišnicah, med drugim v Splošni bolnišnici Izola, Splošni bolnišnici Jesenice ter na nevrološkem oddelku celjske bolnišnice.