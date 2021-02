Zaradi treh primerov bo doma ostalo skoraj dva milijona prebivalcev, zaprte šole in trgovine

Ukrepe so zaostrili, potem ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri treh članih iste družine iz tega največjega novozelandskega mesta. Mati, ki dela za podjetje, ki zagotavlja pranje in catering za mednarodne polete, in hči sta bili na testiranju na koronavirus pozitivni v soboto, oče pa danes. Simptome okužbe kaže tudi četrti član družine, a je bil na testiranju negativen.

Zdravstvene oblasti se bojijo novih in aktivnih okužb, saj niso ugotovili jasnega izvora okužb v tej družini. Osredotočajo se na delovno mesto matere, ki pa osem dni pred okužbo ni delala.

V preostanku države bodo medtem ukrepe sprostili na drugo raven. Ljudje bodo morali na javnem potniškem prometu nositi maske, zbiranje pa bo omejeno na največ sto ljudi.

Nova Zelandija, ki ima okoli pet milijonov prebivalcev, velja za eno najuspešnejših držav pri soočanju z epidemijo covida-19. Doslej so potrdili manj kot 2000 primerov okužbe, umrlo pa je 25 covidnih bolnikov.

Češka vlada po zavrnitvi v parlamentu išče rešitev za podaljšanje izrednih razmer

Potem ko je češki parlament zavrnil podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije covida-19, češka vlada išče rešitev, kako bi jih vseeno podaljšala. Število novih okužb namreč ostaja visoko. Izredne razmere se sicer iztečejo opolnoči.

Češki poslanci so zavrnili podaljšanje izrednih razmer, ki predstavljajo pravno osnovo za ukrepe za zajezitev virusa, kot sta zaprtje trgovin in policijska ura.