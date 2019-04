V novozgrajenem mariborskem vrtcu oporečna voda

Nedavna analiza je pokazala, da je voda v novozgrajeni enoti vrtca v Pekrah oporečna. V vrtcu so bili o tem obveščeni včeraj, za Radio Maribor pa je to potrdila tudi ravnateljica mariborskega Vrtca Studenci Marjanca Karba.

Pojasnila je, da so pred desetimi dnevi v vrtcu najprej zamenjali bojler,, ki je točil, nato pa ugotovili, da topla voda kljub nenehnemu izpiranju zaudarja. O tem so obvestili izvajalca, podjetje MarkoMark Nival. A ker podjetje naj ne bi ukrepalo, so sami poslali toplo vodo v analizo, rezultate pa so preječi včeraj. Analiza je pokazala, da so v vodi trikratno prekoračene vsebnosti strupov, in sicer ksilena in toluena. "To sta dve kemijski spojini, ki sta lahko zelo nevarni," je za mariborski radio dejala Karba.

Voda je zaudarjala