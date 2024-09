V NSi in SDS kazensko ovadili Urško Klakočar Zupančič

Kot so sporočili iz stranke NSi, so- kot trdijo- zaradi nezakonitega oviranja ustanovitve preiskovalne komisije poslanci strank NSi in SDS Policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, naznanili sum storitve kaznivega dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic oziroma kaznivega dejanja nevestnega dela v službi zoper predsednico Državnega zbora RS Urško Klakočar Zupančič.

Kot so pojasnili, je bila julija letos s strani poslancev NSi in SDS vložena zahteva za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki. Zahteve poslancev predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič še vedno ni dala na dnevi red seje državnega zbora in tako onemogoča, da bi se omenjena parlamentarna preiskovalna komisija sploh ustanovila, so zapisali v sporočilu za javnost.

Razlog Klakočarjeve mnenje zakonodajno-pravne službe

Spomnimo, med SDS in predsednico DZ Klakočar Zupančič je bilo namreč v zadnjih tednih znova burno zaradi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o slovenski energetiki, ki sta jo julija vložili opozicijski SDS in NSi. Predsednica DZ pa te točke dnevnega reda doslej ni uvrstila na sejo DZ. Pri tem se je sklicevala na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in vztrajala, da ima zahteva za odreditev preiskave takšne nepravilnosti, da jih je nujno odpraviti.

Zakonodajno-pravno služba je namreč med drugim opozorila, da se zahteva za novo parlamentarno preiskavo delno prekriva z že ustanovljeno in delujočo preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Predlagatelji so sicer zatem pripravili čistopis omenjene zahteve, predsednici DZ pa očitali onemogočenje dela opozicije, kršenje poslovnika DZ in ustave ter zlorabo položaja, v SDS so namigovali tudi možnost kazenske ovadbe zoper Klakočar Zupančič.

Kot smo poročali, se je na očitke o zlorabi položaja, kršenju ustave in poslovnika zaradi postopanja ob parlamentarni preiskavi o slovenski energetiki že odzvala koalicija, ki je stopila v bran predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Poudarjajo, da mora parlamentarna preiskava teči skladno z ustavo in zakoni, v izjavah o morebitni kazenski ovadbi pa vidijo politični pritisk.