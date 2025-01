V NSi, Levici in SD zadovoljni z Jušićevim odstopom, Svoboda o gonji proti ministru

V NSi so prepričani, da je njihova interpelacija zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja prinesla dovolj pritiska za odstop "nezakonito imenovanega" generalnega direktorja Policije Senada Jušića. V Svobodi medtem odstop vidijo kot rezultat gonje proti ministru za notranje zadeve, ki je začela vplivati na delo Policije. Koalicijski partnerici SD in Levica sta sicer odstop Jušića pozdravili, a kljub temu zagotovil o podpori ministru Poklukarju ob prihajajoči interpelaciji nista dajali.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj ocenjuje, da je interpelacija, ki so jo v NSi spisali zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja, prinesla dovolj pritiska za današnji odstop "nezakonito imenovanega" generalnega direktorja Policije Senada Jušića. Kriza vodenja Policije pa po njegovem mnenju ostaja, dokler bo na položaju Poklukar. Jušićev odstop namreč še utrjuje stališča, ki so jih nanizali v interpelaciji Poklukarja. "Interpelacija in vse obtožbe zoper ministra Poklukarja so še bolj aktualne po vseh razkritjih prejšnjega tedna v zvezi z ravnanjem, ukinjanjem in potem ponovnim uvajanjem varovanja celotne ekipe, ki se ukvarja z zadevo Kavaški klan," meni Cigler Kralj.

Žogica pa je zdaj na koalicijskih partnericah SD in Levici, je dejal. "V NSi pričakujem, da bodo po tem, lahko rečemo relativnem pogumu, ki so ga pokazali glede odstopa Jušića, podobno ravnali tudi glede odstopa ministra Poklukarja in da bodo glasovali za njegovo razrešitev," je dodal. Policija za generalnega direktorja ali direktorico potrebuje človeka z integriteto in strokovnjaka, o njegovi primernosti pa odloča uradniški svet, je izpostavil. "Upam, da se bodo po teh fiaskih prijavili ljudje tako z integriteto kot strokovnostjo, ki bodo povrnili ugled Policije," je dejal. O informaciji, da naj bi vodenje Policije kot v. d. generalnega direktorja Policije prevzel dosedanji direktorja uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Damjan Petrič, se Cigler Kralj ni želel izrekati, saj da Petriča ne pozna.

Svoboda: Odstop Jušića izraz odgovornosti ob gonji proti ministru in Policiji V Gibanju Svoboda Jušićev odstop vidijo kot izraz odgovornosti po tistem, ko je postalo jasno, da bo gonja proti ministru za notranje zadeve začela vplivati na delo Policije. Njegovo potezo tako dojemajo predvsem kot zaščito pomembne institucije, kot je Policija, je dejala poslanka Svobode Tereza Novak. V poslanski skupini največje vladne stranke kljub vsem očitkom na Jušićev račun ocenjujejo, da ta pri samem razpisu za generalnega direktorja Policije ni storil ničesar narobe, zato ne vidijo težav, če se še enkrat prijavi na razpis, ki bo torej sledil po njegovem odstopu. Četudi se pozivi k odhodu Jušića s čela Policije vrstijo že vse od sodbe upravnega sodišča, ki je odločilo, da je bil sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta glede tega, ali Jušić izpolnjuje pogoje za imenovanje, nezakonit, v Svobodi vztrajajo pri stališču, da kar se tiče imenovanja, ni bilo napake ne s strani vlade ne s strani ministra, še najmanj pa Jušića. Po besedah Novakove gre tako pri Jušićevi odločitvi za odgovorno potezo generalnega direktorja Policije v bran in prekinitvi gonje proti Policiji in sejanju dvoma v njeno delo.

Levica: Jušić z odstopom razbremenil Policijo in koalicijo, delno tudi ministra V Levici spoštujejo odstop Jušića. S to odločitvijo je prevzel odgovornost, razbremenil koalicijo in Policijo, delno tudi notranjega ministra, je dejala poslanka Nataša Sukič. V poslanski skupini pa se bodo o postopanju ob interpelaciji ministra še pogovorili, je napovedala. V najmanjši koalicijski partnerici so v prvem odzivu na umik Jušića s čela Policije poudarili, da je s to potezo omogočil ponovni razpis za generalnega direktorja Policije in takojšnje urejanje zadev v centru za varovanje in zaščito. "To je pravzaprav srž problema in to je treba nemudoma razrešiti, ker so stvari nedopustne," je dejala Sukičeva. O tem, kakšno je stališče Levice o morebitni vnovični prijavi Jušića na razpis in potencialnem vnovičnem imenovanju, pa je navedla, da se na razpis lahko prijavi vsak, verjetno tudi Jušić. "Potem pa je na uradniškem svetu, da korektno opravi cel postopek imenovanja. Verjamem, da ga tudi bo, kajti po vsem tem fiasku, ki se je zgodil, si ne predstavljam, da ga ne bi," je dodala. Poslanci Levice so se sicer v torek sestali z ministrom za notranje zadeve Poklukarjem in izrazili pričakovanje, da Jušić odstopi s funkcije, ki jo opravlja. Na vprašanje, ali torej ocenjujejo, da je minister slišal njihova sporočila, pa je Sukičeva odgovorila, da glede na današnje poteze razumejo, da jih je upošteval dosedanji generalni direktor Policije. "On je tisti, ki je sprejel to odločitev in odstopil. Tako domnevam, da je generalni direktor, ki je sicer poskrbel, da Policija načeloma v celoti dela zelo dobro, ugotovil, da je pač on tisti, ki mora sprejeti odgovornost in jo tudi je," ugotavlja Sukičeva. Kljub temu pa današnja Jušićeva poteza, kot kaže, še ne pomeni takojšnje podpore Poklukarju ob interpelaciji prihodnji teden. Poslanci Levice so bili ves čas jasni in dosledni v svojih stališčih, glede nadaljnjih zadev v zvezi z interpelacijo pa se bodo še pogovorili, je napovedala Sukičeva.

Tudi v SD pozdravljajo odstop Jušića Tudi v poslanski skupini SD pozdravljajo odločitev o odstopu, je v izjavi za medije dejal poslanec Predrag Baković. Kljub odstopu pa notranji minister po njegovih besedah zaradi dogajanja v centru za varovanje in zaščito na interpelaciji še nima glasov SD. "Če bi se to zgodilo takrat, torej približno mesec in pol nazaj, ko smo prvič pozvali k odstopu in k ponovitvi razpisa, bi danes morda že imeli ali pa bili vsaj globoko v postopku imenovanja novega generalnega direktorja Policije in hkrati bi se lahko hitreje začele reševati težave, ki so nastajale," je poudaril Baković. V SD nimajo težav s tem, da bi se Jušić na ponovni razpis za generalnega direktorja Policije ponovno prijavil in bil izbran, če bo postopek izpeljan, kot je nakazalo upravno sodišče. "Tudi uradniški svet bo moral upoštevati tiste stvari, ki jih je upravno sodišče zaznalo," je povedal. Baković je dejal, da ostaja odprto vprašanje o stanju v centru za varovanje in zaščito. "Zaposleni, zlasti operativci in tisti, ki delajo na terenu, odlično opravljajo svoje delo in verjetno je največja težava pri vodenju in organizaciji te enote," menijo v SD. Po Bakovićevih besedah se situacija v centru stopnjuje in še vedno prihaja do nerazumljivih odločitev, zato bodo v poslanski skupini še enkrat opravili razpravo in se potem odločili, kako bodo glasovali na interpelaciji. Njihovi glasovi pa so odvisni tudi od tega, kako bodo začeli odpravljati anomalije v centru. Spomnil je še na odpoved in ponovno vzpostavitev varovanja sodnice in tožilcev v sojenju domnevnim članom Kavaškega klana. Odstop Jušića po oceni policijskih sindikatov korak k umiritvi razmer V Sindikatu policistov Slovenije so prepričani, da je Jušićev odstop z mesta generalnega direktorja Policije zagotovo ukrep, ki bo pripomogel k umiritvi in ureditvi razmer v Policiji. V Policijskem sindikatu Slovenije verjamejo, da je bil ta korak narejen z mislijo na zaščito ugleda in stabilnost Policije. V Policijskem sindikatu Slovenije so v odzivu na Jušićev odstop ponovno poudarili pomen transparentnih in zakonitih postopkov pri imenovanju generalnega direktorja. Kot so zapisali, legitimnost sprejetih odločitev namreč presega zgolj postopkovno zakonitost in vključuje tudi percepcijo zaposlenih ter javnosti o zaupanju in stabilnosti Policije kot institucije.

