V NSi predlagajo poseben zakon za podjetne študente

Poslanska skupina NSi je v postopek v DZ vložila predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika, s katerim želi mlade podpreti pri uresničitvi podjetnih zamisli, s tem pa olajšati njihov prehod v samostojno življenje. Po besedah predsednika NSi Jerneja Vrtovca so mladi naša moč in naša prihodnost, zato jim je treba dati priložnost.

Predlog zakona so v NSi pripravili na pobudo svojega podmladka Mlada Slovenija, katerega predsednik David Tomažin je povedal, da je treba mladim dati priložnost, vsako delo in podjetnost pa nagraditi. "Naredili bomo vse, da se ta zakon sprejme. Če ne pod to vlado, pa pod naslednjo," je dejal danes na novinarski konferenci v Ljubljani. "Tisti, ki je priden in ima idejo, izgubi ugodnosti, ki mu pripadajo. Status študenta ima samo na papirju, čeprav študira," je opozoril predsednik NSi Jernej Vrtovec. Z zakonom želijo to popraviti – študentom bi dali možnost, da odprejo študentski s.p., pri tem pa zadržijo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta.

Kaj predvideva predlog zakona?

Gre za sistem po belgijskem zgledu. Študent, ki bi deloval po študentskem s.p., bi bil v podobnem položaju kot zaposleni, ki imajo poleg rednega delovnega razmerja odprt še popoldanski s.p. Do prihodkov v višini letne minimalne plače bi ohranil ugodnosti, ki pritičejo študentskemu statusu, ob tem pa bi plačeval prispevke, kot so predvideni za popoldanski s.p., predvideva predlog zakona. Za študente, ki bi presegli mejo prihodkov, torej višino letne minimalne plače, predlog zakona prav tako predvideva ohranitev ugodnosti, ki pritičejo študentskemu statusu, medtem ko bi se njihov s.p. obravnaval kot polni s.p.

Študentski s.p. bi po mnenju Nove Slovenije podjetnim mladim omogočil, da bi lahko začeli graditi karierno pot in pridobivali dragocene izkušnje. FOTO: Shutterstock icon-expand