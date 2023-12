V NSi predlagajo revizijo poslovanja Društva za zaščito konj in ostalih živali

Poslanska skupina NSi je komisiji za nadzor javnih financ podala predlog, da pri Računskem sodišču RS zahteva revizijo poslovanja Društva za zaščito konj in ostalih živali. V NSi jih zanima, kako je društvo razpolagalo s prejetimi javnimi sredstvi v obdobju od 2013 do novembra 2023.

V NSi so med razlogi za predlog revizije navedli, da je v skladu z zakonom o zaščiti živali iz aprila 2013 mogoče odvzeti lastnikom tudi rejne živali. Ob tem so izpostavili poročanje nekaterih medijev, da so uradni veterinarji odvzete živali nameščali v hleve Društva za zaščito konj in ostalih živali. Iz aplikacije Erar je po navedbah poslanske skupine razvidno, da je za oskrbo teh živali plačeval državni proračun. Spomnili so tudi na odvzem 24 krav iz okolice Krškega. Pri tem odvzemu je sodelovalo tudi Društvo za zaščito konj in ostalih živali, kar naj bi bilo po trditvah NSi razvidno iz podrobnejšega popisa inšpekcijskega postopka odvzema krav.

"To društvo, katerega članica je tudi aktualna državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Eva Knez, je med drugim inšpektorici priskrbelo kupce za živali. Pri odvzemu je veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic spremljala članica Društva za zaščito konj in ostalih živali Valerija Podgornik, ki se je javno pohvalila, da je skrb za eno od krav prevzela sama, čeprav to v inšpekcijskem zapisniku ni zabeleženo," so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Eva Knez FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo