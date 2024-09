V NSi razočarani nad vladnim predlogom, SD želi dodatna usklajevanja

V NSi si želijo, da bi vlada predlog zakona umaknila, ga popravila in zamenjala z zakonom, ki bi plače davčno razbremenil. Ker se to ne bo zgodilo, so v NSi po njegovo pripravljeni narediti vse tako pravno kot politično, da ta zakon ne pride v veljavo, saj je v nekaterih elementih tudi ustavno sporen. Ob tem pričakujejo nekoliko bolj silovit odziv gospodarskih in obrtniških združenj, je na današnji novinarski konferenci povedal Jernej Vrtovec.

Kot je opisal, se najbolj produktivni, inovativni in pridni ljudje, ki bi lahko ustvarjali dodano vrednost, pod vlado Roberta Goloba počutijo kot molzne krave in drugorazredni državljani. "To ni dobro in je napačen signal za podjetnike ali bodoče podjetnike," je opozoril Vrtovec in problematiziral tudi to, da je vlada predlog sprejela na dopisni seji brez usklajevanja s socialnimi partnerji in brez posvetovanja z gospodarskimi interesnimi združenji.

Po njegovih besedah je vlada obljubila dvig dodane vrednosti. "Do zdaj se dodana vrednost na zaposlenega ni popolnoma nič dvignila," je dejal. Še posebej pa je opozoril na obremenitev dela. "Namesto da bi delo razbremenjevali, da bi bilo davščin in da bi bilo obremenitev pri plači za zaposlenega manj, so se pod to vlado te obremenitve dvignile za kar nekaj odstotnih točk," je bil kritičen.