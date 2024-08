Strokovnjakinja: 14-letnike bi pošiljali v zapor? To se mi zdi skrajno noro

Več v oddaji 24UR ob 19. uri.

Po trenutno veljavni zakonodaji za mlajše mladoletnike, stare od 14 do 16 let, ni mogoče izreči kazni mladoletniškega zapora, zanje je predvidena vzgojna kazen. Slednje pa po mnenju poslanke NSi Vide Čadonič Špelič ne deluje, česar da se zavedajo tako mladoletniki kot njihovi starši. "Tukaj mislim na Rome," je dejala ter dodala, da otroke v kriminalna dejanja včasih silijo tudi starši, ki da se zavedajo, da ne morejo biti kaznovani z zaporno kaznijo.

Številne izvedene raziskave so namreč pokazale, da je med otroki, ki se znajde v postopku, velik delež takšnih, ki šole ne obiskujejo redno, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja ipd. "To so tiste stvari, ki jih je treba naslavljati. Skozi delo centrov za socialno delo, skozi šolsko delo, razvijati je treba prilagojene programe za specifične kategorije otrok, ki so še posebej ogroženi ali pa v večjem tveganju, da bi postali storilci. Kazensko pravo pa res ni pravi naslov," je jasna Plesničarjeva.

Kar pa ne pomeni, da mora biti sankcija tudi nujno najstrožja možna. "Zaporna kazen je v naši sodobni kulturi najstrožja možna kazen in mi bi zdaj 14-letnike pošiljali v zapor. To se mi zdi skrajno noro," pravi.

Po drugi strani pa poudarja, da je izjemno veliko argumentov proti zapornim kaznim za te starostne skupine. Na tem področju je bilo namreč izvedenih že več raziskav, intenzivno študijo so do konca lanskega leta izvajali tudi na Inštitutu za kriminologijo, po besedah Plesničarjeve pa niti eden od slovenskih in niti eden od tujih strokovnjakov ni predlagal kakšnih podobnih sankcij.

Zato so v Novi Sloveniji z novelo predlagajo zaporne kazni tudi za te mladoletnike. A kaj o tem pravi stroka? Raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo Mojca M. Plesničar pravi, da argumentov za takšno zaostrovanje kazni ne najde. "Ne vem, zakaj bi bilo to dobro. Morda le s strani ideje zastraševanja, za kar pa vemo, da je zelo neučinkovito. Še posebej pri takšnih starostnih skupinah," je jasna.

Za starejše mladoletnike, stare med 16 in 18 let, pa je v trenutno veljavni zakonodaji možno izreči kazen mladoletniškega zapora za kazniva dejanja, ki se sicer kaznujejo z zaporno kaznijo pet let ali več. Kadar gre za uboj, hude telesne poškodbe, kraje, vandalizem, grožnje, poškodovanje ljudi, torej za starejše mladoletnike ni predviden zapor.

Predlog NSi-ja pa nasprotno predlaga prav zaostrovanje sankcij. Za stare med 14 in 16 let so tako predlagali, da se jim izreče zaporna kazen, če so storili dejanje, za katerega je zagrožena kazen tri leta zapora. Torej kadar gre za kraje, vlome, nasilništvo, poškodovanje tujih stvari, tudi napad na uradno osebo, je naštela.

Je pa sicer mladoletniška kriminaliteta v Sloveniji in njeni okolci ter tudi po svetu v zadnjih 20 oz. 30 letih izrazito upadla, dodaja. Slednje pogosto pripisujejo temu, da so otroci manj dejavni v zunanjem okolju, več časa pa preživijo za računalniki, telefoni ipd. "To je nek splošen trend, ki ga zaznavamo povsod." V tem smislu pa se spreminjajo tudi vrste kriminalitete. "Manj je nekega vandalizma, manj je premoženjske kriminalitete. Približno na enaki ravni pa ostaja nasilna kriminaliteta," še pravi raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo.

V NSi torej predlagajo, da bi starejšim mladostnikom bilo možno izreči kazen mladoletniškega zapora že za kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen enega leta zapora. To so npr. tatvina, povzročitev nevarnosti, nasilništvo, napad na uradno osebo ipd. Za kazniva dejanja, za katera je mogoče izreči kazen zapora do 30 let, pa bi se po predlogu mladostniku lahko še vedno izreklo le do 10 let zapora.

Ob tem je Čadonič Špelič navedla, da imajo podobno ureditev v Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. "Mislimo, da se morajo ti isti mladostniki zavedati, da bodo kaznovani, če bodo naredili ta dejanja," je dejala. V NSi so prepričani, da bi ta novela doprinesla k zmanjšanju mladoletniškega nasilništva. "Predvsem bi pa tudi starši razmislili, kdaj bodo pošiljali svoje otroke v ogenj, torej v kriminal," je dodala.

Pričakujejo, da bo vlada, "če ne zmore ali ne zna priti s svojimi predlogi", poskušala upoštevati vsaj predloge opozicije. Prepričani so, da so ti usmerjeni v zaščito in varnost ljudi, povzemajo pa tudi predloge županov iz jugovzhodne Slovenije. "Od vseh politikov pa pričakujemo, da bodo prenehali iz Ljubljane soliti pamet nam, ki živimo z Romi, prihajati s čudežno besedo 'sistemski ukrepi', ki jih ni od nikoder, in bodo poslušali nas, ki z Romi živimo in si želimo tudi v prihodnje z njimi ne samo živeti, ampak tudi sobivati," je dejala.