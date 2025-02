NSi za sklic komisije glede nakupa patrij: 'Kaj bo Slovenija dobila za 700 milijonov evrov?'

OGLAS

V NSi so zahtevo za sklic seje komisije naslovili "700 milijonov evrov za nestransparenten in dražji nakup oklepnikov". Na njej pa želijo dobiti odgovore na nekatera vprašanja. Med drugim po njihovih besedah ni jasno, kaj točno bo Slovenija dobila za 700 milijonov evrov, kolikor je ocenjena vrednost nakupa 106 osemkolesnikov patria. Ali gre torej le za "lupino" ali za oklepnike z oborožitvijo. "Drugo vprašanje je, ali bo oborožitvena postaja integrirana in preizkušena ali bo to kasneje dobavljalo slovensko podjetje Vallhala Turrets ali kakšen drug izvajalec," je dejal Žakelj. Zanima jih tudi, kako je vlada sploh prišla do ocene stroškov in kako bodo potekala pogajanja o nakupu, torej ali je končna cena vozila že znana. Prav tako jih zanima, ali je ministrstvo za obrambo že imelo stike s podjetjem Patria in finsko vlado. Zanima jih tudi, zakaj v načrtih razvojnih programov manjka okoli 35 milijonov evrov. Glede na opozorila o pomanjkanju kadra v vojski jih prav tako zanima, kdo bo upravljal s 106 oklepniki.

Žakelj je obenem ponovil očitke NSi, da bi, če bi Slovenija ostala pri načrtovanem nakupu boxerjev, za katerega se je odločila prejšnja vlada in njihov minister Matej Tonin, danes imeli že 30 sodobnih osemkolesnikov, do konca naslednjega leta pa 45 in možnost za oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine. "Danes imamo le štiri milijone evrov stroškov zaradi umika iz Occarja in seveda veliko obljub," je dodal. Obenem je cena patrije ocenjena na 6,6 milijona evrov, cena boxerja pa bi bila 5,2 milijona evrov, je zatrdil. Na opozorilo, da ocenjena cena patrije upošteva DDV, cena boxerja pa ne, je Žakelj dejal, da ni jasno, kaj je res, oziroma naj se ministru za obrambo Borutu Sajovicu, ki je to dejal, "pozlatijo besede". Prav tako da ni jasno, ali cena patrije upošteva oborožitev, cena boxerja pa jo. Cena nakupa 106 patrij naj bi sicer po informacijah STA vključevala DDV in ceno oklepnika z opremo in oborožitvijo. NSi pričakuje utemeljitev cene in časovnico Žakelj pričakuje, da ministrstvo odda poročilo o dosedanjem postopku, utemelji ceno in izbor ter navede časovnico nadaljnjih korakov, obenem pa navede natančno utemeljitev prihranka pri nakupu, ki ga vlada napoveduje v višini 400 milijonov evrov. "Naši vojaki si brez dvoma zaslužijo najboljšo in najvarnejšo opremo, saj skrbijo za našo varnost. In varnost, kot vidimo, ni samoumevna, saj imamo vojno v sami soseščini," je še dodal Žakelj.