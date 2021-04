V Nuklearni elektrarni Krško se začenja 35-dnevni remont

Predsednik uprave krške nuklearke Stane Rožman je ocenil, da bo tokratni remont zaradi kompleksnosti in števila izvajalcev izjemno intenziven in logistično zahteven, saj med remontom načrtujejo 40.000 posegov, pri katerih bo sodelovalo 1800 delavcev iz lokalnega okolja in tujine.

Med remontom bodo zamenjali gorivo, izvedli preverjanje integritete in stanja materialov ključnih komponent, kot so reaktorska posoda, elementi reaktorja in uparjalniki ter preventivna vzdrževanja na strojnem, elektro in instrumentacijskem področju.

Remont bo vključeval tudi zaključevanje programa nadgradnje varnosti, v okviru izvenremontnih posegov pa bodo nadaljevali gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo, je še dejal Rožman.

Po podatkih Neka bodo vsa remontna dela vodili in nadzirali njeni zaposleni. Med remontom bodo zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov s svežimi. Izvedli bodo omenjeni standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter z nadzornimi testi preverili in zagotovili, da so sistemi, strukture in komponente sposobni opraviti svojo nalogo. V okviru programa nadgradnje varnosti pa načrtujejo 13 večjih tehnoloških posodobitev.

Glavnina posodobitev je sicer del projektov programa nadgradnje varnosti, ki izhaja iz naukov industrije po dogodkih na Japonskem leta 2011 in upravnih zahtev ter obsega vgradnjo dodatnih varnostnih sistemov za zagotavljanje hlajenja sredice v reaktorju in izrabljenega goriva. Projekti zagotavljajo še večjo odpornost elektrarne na naravne in druge malo verjetne dogodke, so pojasnili.

Z dobrim vzdrževanjem in s premišljenim posodabljanjem opreme med obratovanjem elektrarne ter s programom nadgradnje varnosti izpolnjujejo pogoje za dolgoročno obratovanje elektrarne, so med drugim zapisali v Neku.