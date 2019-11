V obalnih občinah prebivalce pozivajo, naj se pripravijo na nova obsežna poplavljanja

Izolski župan Danilo Markočičje ob tem pohvalil vse občane, ki so ob zadnjem plimovanju ravnali samozaščitno. Prebivalci sicer lahko na izolski komunali dobijo protipoplavne vreče. Teh so v noči na sredo po županovih besedah razdelili skoraj sto, v sredo zjutraj pa so pripeljali še dodatne vreče pred drugim valom plimovanja, ki pa k sreči niso bile potrebne. Markočič je sicer obžaloval, da vsi krajani niso shranili protipoplavnih vreč, ki so jih prejeli ob lanski poplavi.

Glede na to, da takšnega plimovanja ni bilo že 50 let in da je bila škoda v obalnih mestih precejšnja, so se po Markočičevih besedah skupaj z županoma Kopra in Pirana danes dogovorili, da bodo šli v najavo naravne nesreče ter da bodo ministrstvo za obrambo oz. upravo za zaščito in reševanje pozvali, da sproži postopek za oceno škode. Župan pričakuje, da bo uprava za zaščito in reševanje njihovo zahtevo v nekaj dneh obravnavala in tudi sprejela, nato pa bodo dobili tudi napotke občanom glede prijave škode.

Visoko plimovanje morja v noči na sredo je najhuje prizadelo Izolo in Piran, skupno pa so gasilci opravili okoli 60 intervencij. Po podatkih Arsa je bila torkova najvišja zabeležena višina morja na merilni postaji v Kopru s 373 centimetri najvišja od novembra 1969.

Piranski župan: Skrbijo nas nove padavine

Na pripravljenost svojih občanov na nove izredne vremenske razmere pa pozivajo tudi na občini Piran. Kot so opozorili, je bila v torek ponoči, ko so imeli na Obali opravka z visokim plimovanje, nizkim zračnim tlakom in močnimi vetrovi, ki so potiskali morsko vodo v smeri obalnega pasu na najbolj izpostavljenih mestih v priobalnem pasu, zaščita nekaterih objektov pred vdorom vode neustrezna. "Današnje razmere nedvomno pričajo o tem, da smo ljudje nemočni proti naravi. Lokalna gasilska društva, civilna zaščita, Okolje Piran in številni prostovoljci so dolgo v noč delali, da bi omilili povodenj v Piranu, Portorožu, Strunjanu in drugje ob obali. V imenu občank in občanov, ki so jih prizadele sinočnje poplave, se jim za napor in neprespane ure iskreno zahvaljujemo. Nastalo škodo pristojni še ocenjujejo, vendar nas skrbi vremenska napoved, ki predvideva nove padavine. Živimo na lepem kraju ob morju, a pogosto pozabimo, da kar narava da, lahko v trenutku vzame,"je že včeraj dejal župan Đenio Zadković. Na občini pa so danes ob jutrišnji slabši vremenski napovedi občanke in občane vnovič pozvali, da si priskrbijo brezplačne protipoplavne vreče. Te lahko prejmejo pri gasilcih v Piranu (Trinkova 2, Piran) in v Sečovljah na parkirišču nekdanje Agrarie. V kolikor bi vreče pošle, občane naprošajo, da pokličejo številko 112.