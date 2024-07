Nemirni jugovzhod: več policistov, župani pogrešajo učinkovitost sistema

Problemi na tem območju, povezani z integracijo romske skupnosti so zelo večplastni, zato seveda tudi rešitve niso enostavne. Večjo policijsko prisotnost občani pozdravljajo. A hkrati so, ne samo prebivalci območij, ampak tudi v vladnih vrstah, poudarili še nujnost delovanja celotne pravosodne verige. Tudi če policija reagira, namreč po njihovem redko pride do uspešnega sodnega epiloga zaradi storjenih kaznivih dejanj. Tu je še en vidik, pri več incidentih gre za dejanja posameznih mladoletnih Romov, zato je tudi notranji minister pozval k strokovnemu razmisleku o morebitnih prilagoditvah zakonodaje pri tem.

Dva sestanka v povezavi s tem sta bila na jugovzhodu in sicer eden v Škocjanu, na tem je bil notranji minister, drugi v Metliki, kjer je bila državna sekretarka. "Vsi Romi niso enaki. Je določena skupina ki se tedensko ponavlja in temu bo treba narediti konec. Tu so dane zaveze in obljube da bo doslednost, da bodo ukrepi sprocesirani in da bo to zagotavljalo določeno varnost," je poudaril Jože Kapler, župan Škocjana. "Aktivnosti so različne. Že potekajo dodatne aktivnosti slovenske policije," dodaja notranji minister Boštjan Poklukar. "Seveda pa vsi skupaj pogrešamo celotno učinkovitost sistema. Policija namreč lahko deluje samo do določene točke, nato je pa na strani tožilstva oziroma sodstva, da spelje nadaljnji postopek učinkovito in da konec koncev tudi zagotovi učinkovite izvršilne postopke," je zaključila državna sekretarka na MNZ Helga Dobrin.