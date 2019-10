V občini Brezovica 48 ulic brez dobave zemeljskega plina

Na Komarijski poti v občini Brezovica je okoli 15. ure prišlo do poškodbe glavnega plinova, zaradi česar bo motena oskrba dobave zemeljskega plina na omočju 48 ulic Brezovice, Notranjih Goric in Vnanjih Goric. Kot so sporočili iz Energetike Ljubljana, nevarnosti uhajanja plina ni več.

Intervencijska služba Energetike Ljubljana bo poskušala nastalo poškodbo v čim krajšem času sanirati in vzpostaviti ponovno oskrbo z zemeljskim plinom. Poškodbo plinovoda je Energetiki Ljubljana prijavilo Javno komunalno podjetje Brezovica.