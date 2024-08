V občini Gorenja vas - Poljane še čakajo na 20 milijonov za popoplavno sanacijo

33 milijonov škode, poškodovanih 40 kilometrov cest, uničenih 60 mostov. Ne voda, največjo škodo so 4. avgusta lani v občini Gorenja vas - Poljane povzročali plazovi. Sprožilo se jih je kar 220. In kakšno je stanje leto dni kasneje? Po vsej občini so posejana gradbišča, pravi župan, vse ceste so, vsaj zasilno, prevozne. Mostove pa obnavljajo in gradijo višje in bolj odporne proti deroči vodi. Sanacija bo končana do konca leta, še zagotavlja župan.