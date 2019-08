Prebivalcem občine Gorje je odleglo, saj so odstrelili rjavega medveda, ki je zadnje tri tedne povzročal pravi preplah med domačini. 160-kilogramski samec je redno zahajal v bližino naselij, predvsem v bližino Spodnjih Gorij in Višelnice.Tam je povzročal škodo na posevkih koruze, ki so tik ob šolskih poteh, trgal je silažne bale in poškodoval čebelnjak.