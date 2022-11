V občini Kostel ima skoraj vsak prebivalec stanovanje, v Naklem trije v enem

Podatki Sursa iz leta 2021 kažejo, da Kostelu po številu stanovanj na tisoč prebivalcev sledi Bovec z 822 stanovanji, kar je občutno manj od Kostela. Še skoraj 100 stanovanj manj na tisoč prebivalcev pa ima tretjeuvrščena Osilnica. Sledijo Cirkulane, Bohinj, Podlehnik in Ankaran. Zelo visoko so tudi nekatere druge turistično zelo obiskane občine, kot so Piran, Moravske Toplice, Kranjska Gora, Podčetrtek, Jezersko, Kobarid in Izola.

Slovensko povprečje znaša 410 stanovanj na tisoč prebivalcev, vendar več kot polovica občin to povprečje presega. Med njimi je tudi Mestna občina Ljubljana, ki je na 53. mestu s 441 stanovanji na tisoč prebivalcev. Še višje je štajerska prestolnica s 465 stanovanji na tisoč prebivalcev.

Precej nizko na lestvici števila stanovanj glede na število prebivalcev pa so občine v okolici Ljubljane, kot so Šenčur, Komenda, Horjul, Grosuplje, Vodice, Lukovica, Moravče, Borovnica in Brezovica. Najmanj stanovanj na tisoč prebivalcev je sicer v občinah Naklo (306), Odranci (315), Šenčur in Komenda (obe 319).