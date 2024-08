V Občini Rečica ob Savinji s seznama za odstranitev umaknili 24 objektov

Na občini medtem urejajo zemljišča za nadomestno gradnjo 15 novih hiš. Vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic pa je na nedavnem srečanju s prebivalci Grušovelj in Nizke povedal, daj naj bi jih zaščitili s protipoplavnimi ukrepi.

Natančni ukrepi ob reki Savinji, kjer se nahajajo s seznama odstranjeni objekti, in potoku Rečica bodo določeni z državnim prostorskim načrtom. Med drugim je za zaščito občanov Grušovelj, Nizke in ostalih naselij dolvodno ob Savinji predviden suhi zadrževalnik med Okonino in Grušovljami.

Do izgradnje zadrževalnika bodo občane naselij ob Savinji pred poplavami zaščitili z nasipom, prav tako med Okonino in Grušovljami. Nasip naj bi bil zgrajen še letos. Za večjo varnost krajev ob Savinji je poskrbljeno tudi z bistveno boljšo pretočnostjo Savinje po izvedenih interventnih ukrepov v strugi.

Lastniki objektov v Grušovljah in Nizki, ki so umaknjeni s seznama za odstranitev, bodo predplačila za obnovo stanovanjskih hiš prejeli do konca avgusta. Tudi pri obravnavi ostale škode naj bi bili objekti prednostno obravnavni.

Pripravljena bodo individualna poročila, ki bodo izkazala, kakšni posegi so potrebni na objektih, ki so bili na seznamu. To bo izhodišče za dogovore, kako sanirati stanovanjske hiše oziroma domove.