V Občini Solčava poklanih več deset glav drobnice

Na pašniku se je paslo 93 plemenskih ovc avtohtone jezersko-solčavske pasme in okoli 20 jagnjet, ki so v lasti rejcev iz Solčave. Po doslej znanih podatkih je bil po pokolu opažen le še manjši trop 30 živali, so v sporočilu za javnost pojasnili na KGZS. Ob tem so spomnili, da so bile ovce napadene tudi junija, in sicer na Molički planini v Občini Luče ter na planinskem pašniku Raduha - Javorje, v občini Solčava pa na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, pri Bukovniku. Potem ko so na pašniku v Lučah nekateri kmetje preživele ovce odpeljali s planin, obstaja bojazen, da bodo na vrsti napadi na teleta in ostalo mlado živino, poudarjajo v kmetijsko gozdarski zbornici.

Kot opozarjajo kmetje, so posledice takšnih napadov večplastne in ne pomenijo zgolj izgube dragocenih pasemskih živali, ki so v prvi vrsti pomembne za rejca in gospodarjenje na visokogorskih kmetijah. Opustošene in zaraščene planine ne bodo več privlačne za obiskovalce, posledično bo trpel turizem. Obenem ne bo produktov drobnice, kot so izdelki iz volne in tradicionalne jedi iz mesa drobnice.

V KGZS se ob tem sprašujejo, kdo bo ščitil kmeta in njegovo ustavno pravico do gospodarjenja. "Povedati je potrebno, da zaradi zveri po podatkih mozirske izpostave KGZS od letošnjega leta ni več paše ovc na planini Ravni v občini Luče, stalež pa se znižuje tudi na ostalih pašnih planinah v obeh občinah," so navedli.

Rejci drobnice zahtevajo, da ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za naravne vire in prostor ter za gospodarstvo, turizem in šport na te dogodke odreagirajo.

Kmetijsko gozdarska zbornica ministrstvo za naravne vire in prostor poziva, naj čim prej odloči o vlogi za izredni odstrel volkov, ki jo je vložila Občina Solčava, da bi preprečili morebitno dodatno škodo.

Prebivalcem podeželja bi morala ministrstva pod normalnimi pogoji omogočiti tradicionalno pašništvo, kmetovanje in opravljanje gospodarske dejavnosti, so prepričani na KGZS.