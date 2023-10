V občini Tolmin noč minila relativno mirno, v vasi Kuk plaz vdrl v hišo

S Koritnice so skupaj evakuirali 11 ljudi, ki so prenočili pri sorodnikih in prijateljih v vasi. Prav tako sta že v petkovi ujmi dom zapustila dva prebivalca Idrije pri Bači. Občinski štab civilne zaščite ima sicer zagotovljene in dogovorjene nastanitvene kapacitete v Podbrdu in Tolminu, so danes sporočili iz Občine Tolmin.

Ob ponedeljkovem ogledu plazišča na Kneži je geolog ocenil, da gre za živo plazišče in da je v primeru intenzivnih padavin možno plazenje materiala v strugo potoka, kar bi ob takšni zajezitvi pomenilo poplavljanje. Vso noč so zato razmere na levem bregu potoka Jordan spremljali gasilci PDG Kneža in beležili minimalne premike.