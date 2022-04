V obnovi OŠ Miška Kranjca tudi del s padlim ometom

Gradbeni inšpektor je po nesrečnem dogodku minuli teden prepovedal uporabo učilnic v starem delu objekta, zato bodo imeli učenci do četrtega razreda pouk v prizidku, za učence od 5. do 9. razreda razreda pa pouk najprej poteka na daljavo. Najpozneje z 9. majem pa bo 15 razredov po napovedih ljubljanskega župana Zorana Jankovića premeščenih na območje BTC, kjer so zaradi velikega investicijskega cikla v ljubljanskih osnovnih šolah gostovali že lani.

Ljubljanski župan obžaluje nesrečni dogodek, a ga po njegovem prepričanju nikakor niso mogli predvideti. V tem delu šole so obnovitvena dela izvajali sredi 80. let minulega stoletja, zadnja generalna prenova starega dela pa je bila v letih 2003 in 2004. Takrat je ta del po Jankovićevih besedah dobil tudi uporabno dovoljenje.

Kot sta spomnila župan in vodja službe za razvojne projekte in investicije Meta Gabron, je OŠ Miška Kranjca kompleks z več stavbami in trakti. Prav z 28. marcem letos so učenci od 1. do 4. razreda začeli s poukom v novem prizidku, zdaj pa potekajo obnovitvena dela na starem delu šole, in sicer v avli, jedilnici in zunaj objekta. Skupna vrednost investicijskih posegov na območju osnovne šole je okoli tri milijone evrov.