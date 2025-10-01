Svetli način
Slovenija

V obnovo Kanina bi vložili 45 milijonov, a skrbijo jih počasni postopki

Nova Gorica, 01. 10. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Mateja Poljšak Čuk
3

Sagi glede najvišjega ležečega smučišča pri nas Kanina še kar ni videti konca. Skupino CDC, ki se je spomladi predstavila kot potencialni investitor v prenovo bovškega smučišča Kanin, močno skrbi zaradi po njihovo predolgih in neprimerno pripravljenih postopkov pridobivanja dokumentacije za prenovo smučišča. Spomladi so napovedali, da bi zgornji del smuščiča s pomočjo rusko-italijanskega kapitala zagnali že to zimo, stroške prenove in posodobitev pa so ocenili na 105 milijonov evrov. In kaj zdaj?

KOMENTARJI (3)

metaloh
02. 10. 2025 11.37
Banana republik...imamo 10 000 predpisov in vsi resorji se vsak posebej obešajo po njih...Na koncu pa ti še pridejo nevladniki z raznimi ptiči in racami... Vse vlade so že obljubljale ponastevitev,pa vedno bolj komplicirajo. Za zgled si vzemite severno Sosedo;;Gradbeno dovoljenje za stanovanjsko hišo v 3 tednih, 4 listi A4 format....pri nas 4 fascikli debeli po 4 cm in najmanj pol leta do enega leta.....
Baltic
02. 10. 2025 08.57
+3
Vsem tujim in domačim investitorjem poenostavit postopke za dovoljenja in tem ki so proti in blokirajo vse investicije in razvoj Slovenije napisat velike kazni in blokirat vse ampak vse njihove zahteve.
zmerni pesimist
02. 10. 2025 08.06
+6
Bojo birokrati mleli ene 3 leta
