V obnovo Kanina bi vložili 45 milijonov, a skrbijo jih počasni postopki

Sagi glede najvišjega ležečega smučišča pri nas Kanina še kar ni videti konca. Skupino CDC, ki se je spomladi predstavila kot potencialni investitor v prenovo bovškega smučišča Kanin, močno skrbi zaradi po njihovo predolgih in neprimerno pripravljenih postopkov pridobivanja dokumentacije za prenovo smučišča. Spomladi so napovedali, da bi zgornji del smuščiča s pomočjo rusko-italijanskega kapitala zagnali že to zimo, stroške prenove in posodobitev pa so ocenili na 105 milijonov evrov. In kaj zdaj?