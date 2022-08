V obravnavi prijava glede nadomestil za neizrabljen letni dopust

Nekateri ministri in drugi državni funkcionarji pretekle vlade so si 1. junija, dan pred imenovanjem nove vlade, izplačali nadomestila za neporabljen dopust. V Pravni mreži za varstvo demokracije so prepričani, da so odločbe o izplačilu nadomestil, ki jih je izdala vladna komisija za administrativne zadeve, vsaj pri izplačilih nekdanjim ministrom nezakonite. Ministri so tako prejeli plačilo, ki jim ne pripada, so sporočili minuli teden in vlado pozvali k ukrepanju.

Na današnjem srečanju so predstavnice pravne mreže podrobno predstavile pobudo za vračilo nadomestil, pa so po srečanju zapisali na spletni strani vlade. Ob tem so dodali, da je generalni sekretariat vlade v minulih mesecih že proučeval utemeljenost izplačil, o tej tematiki se bo še dodatno posvetoval z državnim odvetništvom in ministrstvom za javno upravo. "Pravna mreža je predstavila še dodatna vprašanja, povezana s statusom in pravicami funkcionarjev v državnih organih, zato je predlagala celovito prenovo zakonodaje s tega področja," so dodali.

Izplačila so dobili tudi nekateri nekdanji državni sekretarji, vodje kabinetov in svetovalci. V pravni mreži so sicer opozorili, da je zanje potrebna dodatna analiza, saj njihov pravni položaj ni popolnoma enak položaju ministrov.