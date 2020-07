V Odrancih v karanteni 70 ljudi: 'Strah nas je prihajajočega tedna'

Da bi preprečili širjenje virusa, so v občini Odranci zaprli vrtec, fitnescenter, športni park in prestavili današnjo nogometno tekmo, je pojasnil župan Ivan Markoja: "Bojimo se vsi skupaj z zdravstveno stroko, da bo naslednji teden zadeva v Odrancih skoraj neobvladljiva."

Kot je pripovedoval župan, je v vrtcu zadeva strahovita in se iz ure v uro spreminja: "40 otrok je bilo te dni v četrtek in petek v vrtcu in ta ženska se je tam pojavila. Ne vemo, kako se je ta virus razširil in kam je prišel."

Zdravnik Aleš Rozman,član svetovalne skupine za covid-19 in koordinator za izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih, je apeliral na vodstva domov, da ohranjajo visoko stopnjo pripravljenosti: "Se pravi, da takoj zaznajo predvsem pri zaposlenem, če prihaja mogoče z dopusta, z rizičnega območja, če ima prve znake bolezni, da se takoj testira in potem nekako pomaga, da se okužba ne razširi. Če pa že ugotovijo, da se zgodi ta okužba, pa seveda hitro, ostro ukrepanje na samem začetku, da se prenos okužbe prekine zgodaj."

Preostalih 16 okuženih v občini Hrastnik sodi v populacijo delovno aktivnih ljudi. Nimajo podatkov, da bi bil kdorkoli v bolnišnici, tako da so večinoma v karanteni in doma.

Rozman je še dodal, da so karantene očitno dosegle svoj učinek: "Je več kot 50 % tistih, ki zdaj zbolijo že v karanteni, se pravi, to so ti ljudje, ki jim je bila odrejena karantena – očitno so ta kontrola na meji in pa karantene dosegle svoj učinek."Manj je torej vnosov iz tujine kot v preteklih dveh tednih, je dejal Rozman, znižalo pa se je tudi kumulativno število novih primerov.