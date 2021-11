'Mnogo bolj ustrezen in koristen bi bil takojšen odstop ministra Simonitija'

Ravnatelj, ki ga imenuje minister za kulturo, zastopa, predstavlja in vodi zavod, pri čemer je dolžan skrbeti za razvoj in kvalitativno rast vseh zaposlenih, predvsem pa uresničevanje pooblastil za ohranitev in trajnostni razvoj področja dramskih umetnosti v državi, ki vključuje določene potrebne ali nujne investicijske načrte, kakršen je prepotrebna, dolgo odlašana obnova Drame.

Nepreklicni odstop Igorja Samoborja po mnenju Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) izraža resnost položaja neodgovornega vodenja kulturne politike vse od časa osamosvojitve. "Tako, kot je slovensko in svetovno družbo razgalila epidemija zelo nalezljive koronavirusne bolezni, ki vse jasneje kaže dalj časa potekajoč proces razčlovečenja, nizanje nespametnih ravnanj, ki vodijo do neizogibnega uničenja narave in civiliziranega sveta, se v odzivu nosilca funkcije ravnatelja javnega zavoda SNG Drama Ljubljana zrcali shizofrena podoba njenega ustanovitelja, vsakokratne vlade, odgovorne nosilke uresničevanja javnega interesa za kulturo , " so zapisali.

Ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor je protestno in nepreklicno odstopil. Za to potezo se je odločil, ker je Ministrstvo za kulturo z Vaskom Simonitijem na čelu prekinilo financiranje prenove Drame.

S svojim delom ravnatelj odgovarja tudi za zakonito in strokovno delovanje, enako pa velja za vsakokratnega ministra oziroma ministrico. "Za obe strani zrcaljene podobe, ki sta se znašli v trenutnem poteku nesoglasij, v dobesednem razcepu obličja velja, da sta v komunikaciji šibki," je zapisal predsednik ZDUS Boris Mihalj.

Zaposleni na področju umetnosti in kulture po njegovih besedah že desetletja nimajo omogočenega enakopravnega dostopa do predstavnikov upravljavca, ne spoštljivega odnosa s strani predstavnikov ljudstva, "zbranih v različnih sebi zadostnih zajemih političnih strank, ki vzpostavljajo vsakokratne oblasti".

Opozoril je, da se v predvolilnem obdobju o prihodnosti in razvoju umetnosti in kulture v javnosti ne razpravlja. Kritičen je bil tudi do medijev, za katere da je novica o odstopu ravnatelja "zgolj prvovrstna poslovna priložnost. Kaj se za njo skriva in katere reči/rabote prikriva, pa predstavlja kislo jabolko, v katerega ni posrečeno zagristi, plod, ki ne prinaša koristnega dobitka".

Položaj zapostavljenega, nevidnega, neenakopravno obravnavanega posameznika je, kot je zapisal, boleč in pomeni zavrnitev. V odklonitvi nujne in že dogovorjene obnove Drame pa ob zavlačevanju projekta izgradnje Narodne univerzitetne knjižnice (NUK II) vidi obsodbo na propad in "še en odklon od družbenega dogovora". "Očitno je, da je tridesetletna politična pot prilaščevalcev spomina, vrednot, skupnega dobrega in lastnine globoko ožrla temelj skupnosti in njenih ljudi, ki se upravičeno in vse glasneje sprašujejo, koliko še lahko zdržimo," je zapisal Mihalj.

Samoborjev umik z mesta ravnatelja vidi kot priložnost, da se javnost "seznani s celostno problematiko delujočih na področju umetnosti in kulture v državi, pozove karierni razred politikov k odgovornemu ravnanju do skupnega dobrega, enakovrednem spoštovanju vseh sodržavljanov in zahtevi po prevladi strokovnosti nad nestrokovnostjo in izbrisu neotesanosti iz političnega prostora".